Elías Montalvo anunció que no volverá a hablar de Paul Michael ni Pamela López tras supuesto "affaire"

En medio de rumores y especulaciones, Elías Montalvo volvió a captar la atención pública tras referirse a su relación con Paul Michael, cantante de la Orquesta Candela, y Pamela López, actual pareja del artista. El tiktoker dejó en claro que no dará más declaraciones sobre ellos, luego de la polémica originada por sus comentarios en el programa Todo se filtra.

Aclaración del malentendido

Elías Montalvo explicó que sus palabras en televisión fueron sacadas de contexto y que en ningún momento quiso incomodar a la pareja. "Todo fue en broma y lo aclaré, me disculpé, pero se molestó. Igual les guardo cariño", expresó.

El creador de contenido reconoció que la situación provocó un malestar innecesario, por lo que prefiere no volver a tocar el asunto. "Ya no hablaré más de ellos, sobre todo porque me lo han pedido. Prefiero tomar mi distancia", afirmó.

Una amistad que se fue enfriando

Durante la entrevista, Montalvo también se refirió al vínculo que mantenía con Paul Michael. Aseguró que la cercanía entre ambos disminuyó desde que el cantante ingresó a la Orquesta Candela. Según relató, ya no mantienen comunicación y, del mismo modo, perdió contacto con Pamela López.

"Paul y yo nos conocemos desde hace tiempo, hemos compartido muchísimas cosas juntos, quizás le he causado inseguridades", señaló. De esta manera, reconoció que la amistad pudo haber generado ciertos malentendidos que prefirió no seguir alimentando.

Rumores y malinterpretaciones

El tiktoker no esquivó las preguntas sobre los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Paul Michael. Aunque aclaró que no existió nada más que una amistad, admitió que la situación pudo prestarse a interpretaciones erróneas.

"Mis palabras se malinterpretaron, pero nunca quise incomodar. Paul es una persona que estimo mucho, pero entiendo que sus prioridades ahora son distintas", indicó Montalvo.

Crítica a la actitud distante

En otro momento de la entrevista, el influencer cuestionó la actitud que ha mostrado el cantante en los últimos meses. "No hablamos desde que él entró a Orquesta Candela. A veces las personas solo te escriben cuando necesitan algo", comentó Montalvo.

Elías Montalvo decidió poner punto final a la polémica en torno a Paul Michael y Pamela López. Con un mensaje de respeto y agradecimiento, el tiktoker reafirmó que no volverá a pronunciarse sobre ellos, con el fin de evitar malos entendidos y preservar la tranquilidad de todas las partes. Su decisión marca un cierre en un capítulo que, según reconoce, nunca debió escalar a mayores dimensiones.