Poder Judicial dicta sentencia contra Juan de Dios Zorrilla por caso 'Árbitros' vinculado a Odebrecht

El Poder Judicial volvió a dictar sentencia contra uno de los implicados en el extenso y polémico enredo legal con Odebrecht. Esta vez, Juan de Dios Zorrilla fue condenado por el caso 'Árbitros' el cual está directamente ligado a la mencionada empresa brasileña.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público a través de sus redes sociales donde aprovechó en saludar el trabajo del Equipo Especial Lava Jato que consigue una nueva condena para uno de la larga lista de investigados por este grupo de fiscales.

"El Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, consiguió la sentencia de terminación anticipada contra Juan de Dios Zorrilla, por el denominado caso 'Árbitros', vinculado con la empresa Odebrecht", indicaron.

Condenan a Juan de Dios Zorrilla por caso 'Árbitros'

A su vez, la sentencia contra Juan de Dios Zorrila implica el pago de una fuerte reparación civil en favor del Estado la cual ronda los 400 mil soles. Como se recuerda, el abogado fue parte de la investigación al ser fundador del estudio jurídico peruano Jure Et De Jure Abogados E.I.R.L el cual estuvo directamente involucrado con las acciones irregulares de Odebrecht en el Perú.

"Al imputado le impusieron una condena de cuatro años de prisión, así como la pena de multa de 60 días y el pago de reparación civil de S/ 380 000 a favor del Estado", añadieron.

Presentan acusación contra Humberto Abanto y 28 otros implicados

Es importante precisar que, el pasado 7 de agosto, el Equipo Especial Lava Jato presentó una acusación formal por el caso 'Árbitros' contra Humberto Abanto y otros 28 implicados vinculados a la constructora brasileña.

A estos implicados se les señala de realizar diversos delitos de corrupción para favorecer irregularmente a esta empresa para la obtención de millonarias obras públicas.

"Equipo Especial Lava Jato presenta acusación penal contra Humberto Abanto, Richard Martín, Frank Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros por caso Árbitros. Son imputados por conformar una organización criminal que cometió graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas, que van del 2011 al 2015, para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos", citaron.

De esta manera, Juan de Dios Zorrilla fue sentenciado por el caso 'Árbitros' vinculado a Odebrecht gracias a la investigación del Equipo Especial Lava Jato. El abogado también deberá abonar un total de 380 mil soles como reparación civil en favor del Estado.