Mundo
Maduro anunció nueva convocatoria para la milicia, pero no dio cifras del número de enlistados

Para defender su soberanía de la amenaza de Estados Unidos, se realizó la convocatoria para la milicia de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció una segunda para este fin de semana.

Maduro ordenó una segunda jornada para inscribirse a la milicia. (Composición Exitosa)

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante la amenaza de Estados Unidos de capturar a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela ordenó la movilización de su milicia. En su primera jornada, varias personas se enlistaron, por lo que el mandatario ordenó una segunda. No obstante, no ofreció las cifras oficiales del número de voluntarios inscritos.

Maduro considera un éxito el llamado

Para el jefe del estado bolivariano, la ciudadanía "acudió masivamente", sin embargo, la oposición la consideró un "fracaso". Para la televisión venezolana, el líder supremo de esta nación afirmó que las plazas y centros de inscripción se desbordaron de tantas personas que acudieron a su llamado, por lo que prepara una segunda etapa.

"Convoqué a completar el proceso de alistamiento porque las plazas se desbordaron. Los puntos resultaron insuficiente. Estamos trabajando una propuesta para que haya mayor número de puntos viernes y sábado (29 y 30 de agosto), para dejar el domingo de descanso, de asueto familiar", manifestó Maduro.

En ese contexto, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró el último domingo que pronto se daría un balance oficial del número de milicianos enlistados. "Es imposible que podamos registrar el alma y el sentimiento popular en solamente dos días", manifestó en un centro de inscripción.

Pese a que la convocatoria tuvo un carácter de voluntario, algunas personas del sector público en redes sociales, han denunciado que fueron obligadas a hacerlo. El panorama en general fue diverso, con algunos puntos llenos de gente y otras con menos voluntarios.

¿Por qué Maduro convocó a la milicia?

Hace dos semanas el gobierno de los Estados Unidos aumentó la recompensa por Nicolás Maduro, acusado en ese país de liderar un cartel del narcotráfico. Días después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Donald Trump estaba dispuesto a emplear todo el poderío de su ejército para evitar que lleguen embarcaciones con drogas a sus costas.

Por ello, destructores de la U.S. Navy se movilizaron por el mar Caribe con miles de marinos. Esto puso en alerta al mandatario, que se vio en la necesidad de convocar a la milicia, ante un posible desembarco de las tropas estadounidenses en su territorio, con el objetivo de detenerlo.

De esta forma, Nicolás Maduro anunció una segunda jornada para el alistamiento a la milicia bolivariana de Venezuela. Pese a que no hay cifras oficiales del número de voluntarios inscritos, el jefe de estado considera que tiene que haber una segunda etapa para completar la convocatoria.

