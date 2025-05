Dina Boluarte viajó a Pataz, pero no se reunió con alcalde ni población: "Se quedó en minera Poderosa"

A días de conocerse sobre el asesinato de los 13 mineros en Pataz que habían sido reportado como secuestrados, Dina Boluarte llegó este viernes 9 de mayo hasta dicha ciudad para coordinar las acciones a tomar y recuperar el orden de un territorio que ha sido tomado por la minería ilegal.

Sin embargo, diversas autoridades locales alzaron su voz de protesta contra la presencia de la presidenta de la República, ya que esta nunca se reunió con ellos para conocer más a fondo sobre la problemática que se vive.

Por ello, Exitosa conversó con el alcalde de Pataz, Segundo Armas, para conocer su posición respecto a la presencia de Dina Boluarte en su ciudad. La autoridad edil señaló que, a pesar de tener conocimiento en el área junto con su equipo de trabajo, nunca fueron invitados a ser parte de la comitiva oficial.

El burgomaestre precisó que solo fue requerido para una serie de coordinaciones antes de la llegada de los representantes del Ejecutivo a la mencionada localidad.

"A mi no se me invitó formalmente, pero si me llamaron para hacer unas coordinaciones porque el equipo del gobierno iba a aterrizar en el estadio municipal de Pataz y para ello presumíamos que el protocolo se iba a llevar a cabo en la casa municipal de Pataz", indicó en un inicio.