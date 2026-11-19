19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una llovizna de moderada intensidad ha sorprendido nuevamente a los limeños durante la tarde de este jueves 19 de noviembre. Diversos distritos de la capital registran precipitaciones, poniendo en alerta a sus vecinos. A continuación, en la presente nota te informamos los motivos y el tiempo que podría durar este fenómeno climatológico.

¿A qué se debe las nuevas lloviznas en la capital?

Según lo revelado por el Senamhi en sus plataformas oficiales, en San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo se registran lloviznas con altos de humedad. Por su parte, el portal ASISMET reveló el mismo hecho en los distritos de Ate, El Agustino, La Victoria, Santa Anita, La Molina, Surco y Ancón.

🌧️ #AHORA Nos reportan una copiosa #llovizna de ligera a moderada intensidad en varios distritos de #Lima: Ate, El Agustino, La Victoria, Santa Anita, SJL, La Molina, Surco, Ancón y Villa María del Triunfo.🌧️☁️ ¿Hay llovizna en tú distrito? #clima #tiempo #ElNiño #Perú https://t.co/NxxuTRjIPh November 19, 2026

De acuerdo con lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, la nueva presencia de las lloviznas se debe al ingreso de vientos del sur. En ese sentido, esta situación se mantendrá hasta el viernes 20 de noviembre, con acumulados entre 0.5 y 1.2 mm/día en la costa centro y en la costa de Lima.

Es importante recordar que, el Aviso Meteorológico N.º 473 del Senamhi señala que este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

#Video/Foto #Minam #Senamhi | Ciudadanos de los distritos ubicados al este y sur de Lima Metropolitana reportan la ocurrencia de lloviznas, conforme al aviso meteorológico vigente En San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo se registran valores altos de humedad relativa https://t.co/siVCVwdtAf November 19, 2026

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agregó, que, se encuentra monitoreando las zonas alertados y que está coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortaron a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.