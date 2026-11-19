19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/11/2026
Este jueves 19 de noviembre la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, ejecutó dos detenciones contra artistas acusados presuntamente de afiliación terrorista. El rapero Pedro Mo fue intervenido en Cusco, mientras que la rapera Brenda Jah fue capturada en el Cercado de Lima.
Tendrían afiliación terrorista
Tal como se aprecia en un video que grabó el MC nacional, efectivos policiales lo intervinieron cuando se encontraba en Urcos, Cusco al promediar el mediodía. En la filmación, se aprecia que le mencionan que el requerimiento es por presuntamente pertenecer o estar afiliado a la agrupación terrorista Túpac Amaru.
Posteriormente, le preguntaron si el es miembro de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, lo que afirmó, precisando que esta asociación se dedica a las comunicaciones y a la cultura. Aseguró que ambas agrupaciones organizan festivales musicales anuales, que no incentivan a la violencia y acompañan a los pueblos en su lucha de resistencia territorial.
Por otra parte, la rapera Brenda Jah fue detenida en el Centro de Lima y posteriormente trasladada a la sede de la Dircote, ubicada en la avenida España. Tras su detención, que se hizo con marrocas, llegaron hasta esta dependencia sus compañeros de la Universidad Nacional de Artes Escénicas (UNAES).
A través de redes sociales, el grupo En Movimiento rechazó sus capturas y exigen que se respeten sus derechos, así como que sean puestos en libertad. Acusan que en el Perú no existe el terrorismo y solo un gobierno incapaz de acabar con el crimen. Cabe precisar que no han sido las únicas detenciones, registrándose otras en San Martín.
Congresistas se pronuncian tras detenciones
Tras conocerse de estos casos, diversos congresistas del Senado y la Cámara de Diputados se han pronunciado pidiendo que se aclaren los hechos. El diputado Ernesto Zunini exige claridad al Estado y no detenciones arbitrarias, por lo que pidió información al respecto y que se respete el debido proceso.
También se manifestó la senadora Silvana Robles, quien envió un oficio al Ministerio del Interior para que brinde información urgente sobre las detenciones de los artistas ocurridas en el contexto del festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas 2026. También habló la diputada Indira Huillca, señalando que a ninguno se le notificó previamente y que hubo una irregularidad.
Por el presunto delito de afiliación al terrorismo la Dircote ejecutó intervenciones en Cusco y Lima que dieron con la detención de los raperos Pedro Mo y Brenda Jah. Parlamentarios han pedido claridad sobre estos sucesos.