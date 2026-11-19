19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 19 de noviembre la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, ejecutó dos detenciones contra artistas acusados presuntamente de afiliación terrorista. El rapero Pedro Mo fue intervenido en Cusco, mientras que la rapera Brenda Jah fue capturada en el Cercado de Lima.

Tendrían afiliación terrorista

Tal como se aprecia en un video que grabó el MC nacional, efectivos policiales lo intervinieron cuando se encontraba en Urcos, Cusco al promediar el mediodía. En la filmación, se aprecia que le mencionan que el requerimiento es por presuntamente pertenecer o estar afiliado a la agrupación terrorista Túpac Amaru.

Posteriormente, le preguntaron si el es miembro de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, lo que afirmó, precisando que esta asociación se dedica a las comunicaciones y a la cultura. Aseguró que ambas agrupaciones organizan festivales musicales anuales, que no incentivan a la violencia y acompañan a los pueblos en su lucha de resistencia territorial.

Detenciones arbitrarias en Cusco. @policía detienen a Pedro Mo, músico, activista, cantante de hip hop. Fiscal no baja del vehículo, no garantiza nada. El policía le acusa de ser de "sendero", perdón, Túpac Amaru. Tiempos de detenciones arbitrarias, para meter miedo y silenciar. https://t.co/kQIuAqxVzL — Gisela Ortiz (@gise_ortiz) November 19, 2026

Por otra parte, la rapera Brenda Jah fue detenida en el Centro de Lima y posteriormente trasladada a la sede de la Dircote, ubicada en la avenida España. Tras su detención, que se hizo con marrocas, llegaron hasta esta dependencia sus compañeros de la Universidad Nacional de Artes Escénicas (UNAES).

A través de redes sociales, el grupo En Movimiento rechazó sus capturas y exigen que se respeten sus derechos, así como que sean puestos en libertad. Acusan que en el Perú no existe el terrorismo y solo un gobierno incapaz de acabar con el crimen. Cabe precisar que no han sido las únicas detenciones, registrándose otras en San Martín.

ALERTA 🚨 DETENCIÓN ARBITRARIA DE DOS COMPAÑEROS MÚSICOS EN LIMA Y CUZCO PEDRO MO Y BRENDA JAH Rechazamos tajantemente su detención, exigimos su liberación inmediata y respeto pleno de sus derechos. BASTA DE PERSECUCIÓN BASTA DE PSICOSOCIALES BASTA DE TERRUQUEO https://t.co/4xmic6WQIi — En Movimiento (@enmovimientope) November 19, 2026

Congresistas se pronuncian tras detenciones

Tras conocerse de estos casos, diversos congresistas del Senado y la Cámara de Diputados se han pronunciado pidiendo que se aclaren los hechos. El diputado Ernesto Zunini exige claridad al Estado y no detenciones arbitrarias, por lo que pidió información al respecto y que se respete el debido proceso.

He solicitado al @MininterPeru información urgente sobre las detenciones de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, ocurridas en el contexto del festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas 2026. Mientras la delincuencia, el sicariato y las extorsiones golpean diariamente a nuestro país, se despliegan operativos policiales contra artistas cuyas expresiones culturales incomodan al Gobierno por la reivindicación de nuestra memoria histórica. ¡La cultura popular no es terrorismo! — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) November 19, 2026

También se manifestó la senadora Silvana Robles, quien envió un oficio al Ministerio del Interior para que brinde información urgente sobre las detenciones de los artistas ocurridas en el contexto del festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas 2026. También habló la diputada Indira Huillca, señalando que a ninguno se le notificó previamente y que hubo una irregularidad.

Por el presunto delito de afiliación al terrorismo la Dircote ejecutó intervenciones en Cusco y Lima que dieron con la detención de los raperos Pedro Mo y Brenda Jah. Parlamentarios han pedido claridad sobre estos sucesos.