19/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cada 19 de noviembre se conmemora a nivel internacional el Día Internacional del Hombre, una fecha destinada a reconocer los aportes de los varones en el ámbito familiar, comunitario y laboral, así como a poner en agenda asuntos vinculados con su salud integral, su bienestar emocional y la igualdad de género.

La jornada tiene como propósito impulsar referentes masculinos positivos y visibilizar diversas problemáticas que requieren atención preventiva y social.

Origen histórico y respaldo internacional de la conmemoración

Los antecedentes de esta iniciativa se remontan a 1992, año en que Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas, planteó la necesidad de establecer un espacio de reflexión dedicado a la masculinidad y al cuidado de la salud de los varones.

Posteriormente, en 1999, el docente de la Universidad de las Indias Occidentales, Jerome Teelucksingh, impulsó formalmente la conmemoración a nivel internacional y fijó el 19 de noviembre como fecha oficial en homenaje al natalicio de su padre.

La propuesta obtuvo el respaldo institucional de Ingeborg Breines, entonces directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, quien señaló que la iniciativa contribuiría a equilibrar el diálogo global sobre las relaciones entre hombres y mujeres.

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud incorporó esta efeméride dentro de sus actividades orientadas a la promoción del bienestar masculino, precisando que la jornada no busca competir con el Día Internacional de la Mujer , sino ampliar la reflexión sobre la salud física, mental y social de los hombres.

Objetivos centrales y alertas sobre la salud física y mental

Entre los principales objetivos de esta jornada figuran el fomento de masculinidades saludables, el reconocimiento a quienes contribuyen al desarrollo de su entorno y la promoción de vínculos interpersonales basados en el respeto, la responsabilidad y la empatía.

Asimismo, la atención a la salud masculina constituye un eje prioritario debido a indicadores epidemiológicos que advierten sobre una menor esperanza de vida en los varones, quienes viven en promedio entre cuatro y cinco años menos que las mujeres.

Frente a este panorama, los promotores de la iniciativa enfatizan la necesidad de fomentar los chequeos médicos periódicos, la prevención y el acompañamiento psicológico oportuno, buscando superar barreras culturales que dificultan que los varones soliciten ayuda profesional.

En ese sentido, el día del hombre se consolida cada 19 de noviembre como una fecha orientada a promover el cuidado de la salud física y emocional de los varones, así como a fortalecer su participación positiva en la familia y la sociedad.