19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El esperado GTA VI ya está disponible desde este jueves 19 de noviembre y los jugadores peruanos pueden adquirirlo mediante diversas formas. La edición física se ofrece en tiendas del país, mientras que las versiones digitales presentan precios diferenciados según el contenido incluido.

¿Cuánto cuesta GTA 6 en Perú y qué versiones están disponibles?

La edición física del juego se comercializa en Perú a S/ 369,90, tomando como referencia el precio publicado para Phantom. Sin embargo, otras referencias comerciales mostraron importes de S/ 359.90, por lo que existen diferencias entre locales de venta.

En las tiendas digitales, la edición estándar tiene un precio de US$ 79,99, mientras que la Ultimate Edition cuesta US$ 99,99. Ambas alternativas corresponden a versiones del videojuego distribuidas de manera digital para las consolas compatibles de esta generación.

El lanzamiento contempla PlayStation 5 y Xbox Series X|S, las plataformas anunciadas para esta entrega de Rockstar Games. Los usuarios pueden elegir entre adquirir el título mediante las tiendas digitales de sus consolas o comprar una presentación física disponible en comercios.

¿Qué incluye la edición física de GTA 6?

Uno de los detalles de esta presentación es que la caja no contiene el disco del videojuego. En su interior viene un código de descarga que permite instalar el GTA VI en la consola. Por ello, los compradores necesitan utilizar la conexión a internet para obtenerlo.

Versión física

El paquete físico incluye el código para descargar el título y el contenido adicional denominado Vintage Vice City. Esta presentación incorpora elementos digitales que pueden utilizarse dentro del juego, como vehículos, prendas de vestir y otros artículos exclusivos.

Rockstar también contempla una edición Ultimate, cuyo precio digital es de US$ 99,99. Esta versión incorpora contenido adicional frente a la estándar, con artículos especiales para personalizar la experiencia de juego, vehículos, armas, prendas y establecimientos dentro del mundo virtual.

Asimismo, los usuarios que compren la edición estándar pueden acceder luego a una mejora para obtener el contenido de Ultimate Edition. Esta alternativa permite ampliar los elementos disponibles sin necesidad de adquirir nuevamente el videojuego completo.

Este requiere un espacio considerable de almacenamiento. La instalación necesita aproximadamente 212 GB, una capacidad que los jugadores deben considerar antes de descargarlo en sus equipos. El tamaño corresponde a una de las características técnicas mostradas para esta entrega.

Con su llegada al mercado, GTA VI en el Perú presenta diferentes alternativas de compra, desde la edición estándar digital hasta la caja física con código de descarga y las versiones con contenido adicional. Los precios varían según el local, la plataforma y la presentación elegida.