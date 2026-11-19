19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, se mostró a favor del viaje que ha realizado la presidenta Keiko Fujimori a China para participar del foro APEC 2026. El funcionario destacó las reuniones bilaterales que ha sostenido la mandataria con homólogos de otros países así como otras autoridades políticas.

Viaje productivo de la mandataria

Para el titular del MVCS, el periplo que realizó la jefe de Estado por Asía ha sido beneficioso para el país, por la posibilidad que tuvo de dialogar con homólogos de potencias como China o Japón. Además, destacó las donaciones que alcanzó, mencionando la que será para El Niño y los efectos que tendrá.

"El balance es muy positivo porque ha tenido reuniones bilaterales con el presidente de China, el sultán de Brunei, la primera ministra de Japón, con varios mandatarios. En un primer balance ha conseguido una donación por 22 millones de dólares en maquinaria para el fenómeno El Niño, específicamente", resaltó Arnillas.

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Sus declaraciones se dieron luego de la ceremonia de entrega de 15 motobombas de parte de la empresa InDrive, a través de la organización Hombro a Hombro, que servirán para reforzar las capacidades de respuesta ante inundaciones y otras afectaciones que puede causar el evento climático en el Perú.

Arnillas González resaltó este trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada que permiten solucionar problemas que aquejan a la ciudadanía. Cabe precisar que estos equipos serán destinados para la atención de la población más vulnerable de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica.

Viaje de Keiko Fujimori a Asia

El pasado 15 de noviembre la mandataria abandonó el país, en medio de la visita del papa León XIV, para asistir a la cumbre del APEC en Shenzhen, China, como cita principal. Para el viernes 20 tiene previsto aterrizar en Tokio, Japón, donde se reunirá con la primera ministra nipona Sanae Takaichi.

Durante su estadía en suelo chino, sostuvo el encuentro más importante con el presidente Xi Jinping y con otras autoridades de este país, consiguiendo donaciones para enfrentar El Niño y la inseguridad. Además, trató con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la relación diplomáticas entre ambos países.

Para el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, el viaje que ha realizado la presidenta Keiko Fujimori a China ha sido positiva. Señaló que el conseguir dialogar con el mismísimo Xi Jinping ha permitido conseguir donaciones claves para enfrentar El Niño.