19/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este jueves se reunieron en Shenzhen el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el de China, Xi Jinping y el de Rusia, Vladimir Putin, en un histórico encuentro en medio del APEC. Al respecto, el líder del Partido Republicano dio una calificación, señalando que superó las expectativas que tenía.

Nota aprobatoria a la reunión

Según un periodista de NBC News, el inquilino de la Casa Blanca le puso una nota más que aprobatoria a la cumbre que sostuvo con sus homólogos. "Creo que fue un 12. En una escala de 0 a 10, creo que fue un 12. Fue genial. Hemos establecido relaciones fantásticas", manifestó Trump.

Esta reunión entre el mandatario estadounidense con Xi Jinping y Vladimir Putin ocurrió este jueves al margen de la sesión del APEC, que marcó su primer encuentro trilateral. Tras una hora y media de conversaciones, sellaron la cumbre histórica con una declaración conjunta.

#ÚLTIMAHORA 🇺🇸‼️"EN UNA ESCALA DE 0 A 10, CREO QUE FUE UN 12": Trump comenta su reunión con Putin y Xi https://t.co/dLT5trPX8g https://t.co/GZ38UerwA0 — RT Última Hora (@RTultimahora) November 19, 2026

Los jefes de Estado de los tres países mantuvieron un intercambio exhaustivo de opiniones sobre la situación internacional actual, y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional", manifiesta el documento acerca del encuentro.

Uno de los temas que abordaron los tres países fue el de los riesgos nucleares y los compromisos para evitar su proliferación. Recordaron que ante una eventual guerra nuclear no habrá bando ganador y el objetivo es que jamás se tenga que librar una que perjudique el bienestar de la humanidad y de las sociedades.

Declaración conjunta

La declaración brindada por China, Estados Unidos y Rusia establece su compromiso para la reforma de la ONU como miembros permanentes de su Consejo de Seguridad. Han fijado una respuesta eficaz a los retos globales en materia de paz y seguridad global.

Prevén elevar la elevación de la producción y el envío de derivados de petróleo y la importancia de un suministros estable. Resaltaron la importancia del principio de consentimiento de los Estados y el respeto de las inmunidad de funcionarios, así como la reducción de riesgos nucleares y la prevención de su proliferación hacia una guerra que podría ser devastadora.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se reunió este jueves con sus homólogos de China, Xi Jinping y de Rusia, Vladimir Putin, en un histórico encuentro trilateral. Al respecto, el mandatario calificó esto con un 12 de una nota de cero a 10, de acuerdo a un corresponsal de la NBC de la Casa Blanca.