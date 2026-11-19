19/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Dolor de cabeza, mareos, cansancio y dificultad para concentrarse pueden ser señales de que el organismo necesita reponer líquidos. Frente al aumento de las temperaturas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió sobre los riesgos de la deshidratación y difundió orientaciones para prevenir el golpe de calor.

Hidratación diaria y aporte de frutas frente al calor

El licenciado Edinson Sánchez, nutricionista del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, explicó que mantener una hidratación adecuada es clave para el funcionamiento del organismo, en especial durante la actividad física o la exposición prolongada al calor.

El especialista señaló que se debe consumir agua de manera regular a lo largo del día, con una referencia aproximada de dos a dos litros y medio de líquidos, ajustando la cantidad según la edad, el estado de salud y el nivel de esfuerzo físico, sin esperar a sentir sed.

Asimismo, indicó que frutas como la sandía, el melón, las fresas, la papaya, la naranja y la mandarina aportan agua, vitaminas y minerales como potasio y magnesio, por lo que recomendó incluirlas en la dieta diaria junto con bebidas sin azúcar añadida, como infusiones, chicha morada, limonada, emoliente o refrescos naturales.

En contraste, el nutricionista aconsejó limitar el consumo de gaseosas y bebidas con alto contenido de azúcar, además de evitar el alcohol cuando se está expuesto a temperaturas elevadas.

Frutas para combatir la deshidratación.

Señales de alerta del golpe de calor y medidas de prevención

La doctora María Salazar, médica emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, advirtió que el calor intenso puede provocar un golpe de calor cuando el cuerpo no logra regular su temperatura.

Esto se puede manifestar con temperatura muy elevada, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, confusión o desorientación, e incluso convulsiones o pérdida del conocimiento en cuadros graves.

Frente a la sospecha de un golpe de calor, la especialista recomendó pedir atención de emergencia, llevar a la persona a un lugar fresco o con sombra, quitar el exceso de ropa y aplicar medidas de enfriamiento como agua fresca y ventilación, sin administrar líquidos por vía oral si existe alteración de la conciencia.

Para reducir riesgos en la población general y en grupos vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre, los especialistas sugirieron beber agua con frecuencia, evitar el sol intenso entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., usar ropa ligera y de colores claros, y proteger la piel con sombrero de ala ancha, lentes con filtro UV y bloqueador solar.

También se recomendó consumir frutas frescas, permanecer en espacios ventilados o con sombra y suspender la actividad ante síntomas como mareos, debilidad o dolor de cabeza, solicitando atención médica si el malestar persiste o se intensifica.

En ese sentido, EsSalud reiteró que mantener una hidratación constante, limitar la exposición prolongada al calor y reconocer a tiempo las señales de alarma son medidas esenciales para evitar complicaciones y acudir de inmediato a emergencias ante un posible golpe de calor.