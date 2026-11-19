19/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes afrontará una última jornada decisiva en el Torneo Clausura 2026. Visitará Sport Huancayo con la obligación de ganar y estará pendiente del resultado entre Sporting Cristal y Cienciano para saber si clasificará directamente a la final ante Alianza Lima.

Universitario necesita ganar y esperar un tropiezo de Sporting Cristal

El empate 1-1 entre Alianza Atlético y Melgar modificó el panorama para Universitario. Ese resultado dejó al cuadro crema sin margen para conformarse con una igualdad en Huancayo. Necesitan sumar tres puntos y esperar que Sporting Cristal no gane ante Cienciano.

Según indica la tabla previa a la fecha final, Sport Huancayo suma 34 puntos, mientras que Cristal y Universitario tienen 32 tantos cada uno. Por ello, el 'Rojo Matador' depende de sí mismo para quedarse con el Clausura si vence al equipo merengue.

Universitario alcanzaría los 35 puntos si derrota a Sport Huancayo. Sin embargo, también necesita que Cristal empate o pierda ante Cienciano, pues una victoria celeste le permitiría llegar a 35 tantos y mantener la ventada en la diferencia de goles.

# CLAUSURA J G E P GF GC DIF PTS 1 Sport Huancayo 16 11 1 4 27 18 +9 34 2 Sporting Cristal 16 10 2 4 35 18 +17 32 3 Universitario 16 9 5 2 35 24 +11 32 4 Deportivo Garcilaso 17 9 3 5 31 19 +12 30 5 Melgar 17 8 6 3 28 19 +9 30 6 Alianza Lima 16 8 5 3 24 16 +8 29 7 Alianza Atlético 17 9 2 6 30 31 -1 29 8 Sport Boys 17 7 6 4 25 19 +6 27 9 Juan Pablo II 17 7 5 5 28 21 +7 26 10 Cusco FC 17 8 1 8 27 25 +2 25 11 Atlético Grau 17 6 3 8 21 25 -4 21 12 Comerciantes Unidos 17 3 8 6 29 30 -1 17 13 Cienciano del Cusco 16 5 2 9 20 24 -4 17 14 Deportivo Moquegua 17 3 6 8 12 25 -13 15 15 FC Cajamarca 16 4 2 10 23 37 -14 14 16 Los Chankas 17 3 5 9 18 36 -18 14 17 ADT 17 2 7 8 16 29 -13 13 18 UTC 17 2 3 12 22 35 -13 4

El equipo crema jugará como visitante frente a Sport Huancayo. Una victoria le permitirá alcanzar los 35 puntos y quedar a la espera de lo que ocurrirá en el duelo de Sporting Cristal, que también llegará a la última fecha con opciones de ganar el Clausura.

¿Qué necesita Universitario para jugar la final contra Alianza Lima?

Si Universitario empata o pierde, quedará fuera de la pelea por el primer lugar del Clausura. Ante ello, el resultado de Cristal ya no le permitirá alcanzar la cima, por lo que deberá continuar su camino hacia el título mediante las instancias de definición.

Sporting Cristal visitará a Cienciano con 32 puntos y una diferencia de goles de +17, superior a la de Universitario, que registra +11. Si los rimenses ganan, llegarán a 35 tantos y conservarán una ventaja que les permitiría quedarse con el torneo.

Asimismo, Alianza Lima ya tiene asegurada su presencia en la final. Universitario busca acompañarlo directamente en esa instancia, pero para poder conseguirlo, debe ganar el Clausura y esperar que Sporting Cristal deje puntos.

De tal forma, la última fecha definirá si Universitario obtiene l pase directo a la final contra Alianza Lima o debe disputar las semifinales. La atención crema estará puesta tanto en su visita a Sport Huancayo como en el partido entre Sporting Cristal y Cienciano.