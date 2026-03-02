Presidente Balcázar llegó a Cajamarca ante emergencia por lluvias: Anunció ejecución de obras viales

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que su Gobierno impulsará la ejecución de obras viales entre los límites de Lambayeque y Cajamarca. Según se conoció, dicho anuncio se realizó tras una visita al distrito de Bolívar, en el marco de la emergencia por lluvias en Cajamarca.

Visita ante emergencia por lluvias

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre la reunión que mantuvo el jefe de Estado luego de llegar a tierras cajamarquinas para supervisar las acciones del gobierno regional ante los recientes desastres naturales.

"Continuando con sus actividades, el Presidente de la República del Perú, José María Balcázar, se dirigió a la municipalidad de Bolívar, en la provincia de San Miguel. En dicho lugar, sostuvo una reunión con el alcalde distrital y escuchó las demandas de la población con el fin de establecer mecanismos de apoyo y atención inmediata", escribieron en sus redes sociales, el último domingo 1 de marzo.

En tal sentido, se conoció que el mandatario Balcázar llegó a Cajamarca acompañado de distintos ministros de Estado. Se trata de la premier Denisse Miralles; el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Luis Arroyo; el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Hugo Begazo.

Es así que, durante su recorrido por los distrito de Bolívar y Nanchoc, el presidente realizó una inspección sobre la situación en la que se encuentran las principales vías y puentes, las cuales necesitan una seria intervención.

Sobre ejecución de carretera

Ante ello, recordó el convenio suscrito entre Lambayeque y Cajamarca, el cual permitirá ejecutar el mejoramiento de la carretera que une Nueva Arica con Bolívar y Nanchoc. Además, precisó que esta obra consolidará la integración entre ambas regiones y "facilitará" el tránsito de personas y productos.

"Vamos a coordinar con el Ministerio de Transportes para que esta obra se ejecute con prontitud y podamos contar con mayor facilidad de tránsito para todos ustedes", enfatizó el presidente.

Cabe mencionar que, al llegar a Bolívar, Balcázar se reunió con el alcalde de dicho distrito, quien habría expresado las demandas de la población en torno a distintos temas. En otro momento, también evaluó la situación del río Tingues, en el distrito de Nanchoc, donde se requiere la habilitación de un puente que garantice la conectividad de la población.

En conclusión, el presidente José María Balcázar llegó a Cajamarca para evaluar las medidas que se están tomando en el marco de las fuertes lluvias que han afectado diversas regiones del país.