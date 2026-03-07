Mininter reporta 232 detenidos y desarticulación de 29 bandas: PNP ejecutó operativos en Lima y Callao

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) informó la ejecución de 121 operativos policiales en las últimas 48 horas en Lima Metropolitana y Callao. Según precisó, estas intervenciones han generado que se desarticulen 29 organizaciones criminales y se detengan a 232 personas, entre peruanos y extranjeros.

PNP rendirá cuentas a la ciudadanía

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado realizó una publicación en donde brindó detalles sobre estas acciones que se realizan en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada y delincuencia. Los operativos se realizaron en las últimas 48 horas.

"El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, lideró la presentación de resultados en el Escuadrón Verde y reafirmó el compromiso de recuperar el control territorial con el despliegue de la PNP", escribieron en sus redes sociales, este sábado 7 de marzo.

En tal sentido, se conoció que se realizó una presentación de estos resultados, el cual se realizó en la base del Escuadrón Verde, en el Cercado de Lima. En la actividad participó el ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola y demás efectivos policiales.

#NotaDePrensa | El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, lideró la presentación de resultados en el Escuadrón Verde y reafirmó el compromiso de recuperar el control territorial con el despliegue de la PNP.



🗞️ Conoce más ➡️ https://t.co/FkHVwI5BMk#EstadoDeEmergencia pic.twitter.com/gabDnqLyNJ — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 7, 2026

Durante su discurso, el titular del Mininter anunció que permanentemente, desde su sector, se rendirá cuentas a la ciudadanía con cifras exactas tras los operativos policiales que se ejecuten. Esto debido a que la población debe tener conocimiento sobre el trabajo que realiza la PNP.

Resultados de operaciones policiales

De tal modo, el ministro del Interior anunció que durante las intervenciones realizadas entre el 5 y el 7 de marzo, la Policía incautó 33 armas de fuego, dos réplicas y 15 artefactos explosivos, además de decomisar 150 kg de pasta básica de cocaína, 5,360 quetes de la misma sustancia y 20 kg de marihuana.

En el mismo periodo, efectivos policiales recuperaron 328 teléfonos celulares, 28 vehículos, 258 autopartes y 1,640 prendas de vestir, bienes vinculados a diferentes actividades delictivas.

"Estos logros son y representan el esfuerzo de operativos diarios dispuestos por la comandancia general y la línea operativa de la Policía, es un trabajo de la Policía Nacional, la cual está a su servicio (...) Es momento de trabajar sin descanso, la ciudadanía nos necesita", precisó Begazo.

En conclusión, el ministro del Interior, Hugo Begazo, informó sobre los resultados de recientes operativos ejecutados en la capital limeña y Callao. Según indicó, se rendirán cuentas a la ciudadanía en el marco de la lucha contra la inseguridad.