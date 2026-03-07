Temblor en Perú HOY, 7 de marzo: Magnitud y epicentro del SISMO sentido este sábado

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Un sismo sacudió el país en la mañana de este sábado 7 de marzo. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sentido este sábado, 7 de marzo

Nuestro país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde ocurre el 80 % de los terremotos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la Sudamericana. En ese marco, el IGP mantiene constante monitoreo sobre cualquier eventualidad o fenómeno que ocurra en territorio peruano.

Es así como a través del Centro Sismológico Nacional (Censis) informó que alrededor de las 10:05 a.m. de este sábado, se sintió un sismo de magnitud 3.6 a 6 kilómetros al sureste de Chuschi, Cangallo, en la región Ayacucho. Asimismo, el boletín de la actividad sísmica detalla que tuvo una profundidad de 18 kilómetros con un nivel de intensidad grado II-III en la escala de Mercalli Modificada.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas en las zonas aledañas a la actividad sísmica que sorprendió a Ayacucho.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0122

Fecha y Hora Local: 07/03/2026 10:05:17

Magnitud: 3.6

Profundidad: 18km

Latitud: -13.61

Longitud: -74.30

Intensidad: II-III Chuschi

Referencia: 6 km al SE de Chuschi, Cangallo - Ayacucho

Epicentro del último sismo de hoy

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), a través del módulo de monitoreo y análisis, indicó que el movimiento sentido hoy en Ayacucho con magnitud 3.6 tuvo su punto exacto en Chuschi, Cangallo.

Ante esta situación, las autoridades les recuerdan tener siempre en casa una mochila de emergencia que debe llevar elementos que puedan ayudar en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Boletín informativo del COEN-INDECI.

¿Qué hacer durante un sismo? Recomendación Indeci

Ante la frecuencia de estos eventos, es vital recordar las medidas de seguridad para proteger a tu familia:

Conserva la calma: Evita correr desesperadamente para prevenir caídas o accidentes.

Ubica las zonas seguras: Identifica las columnas o muros estructurales si no puedes evacuar a tiempo.

Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.

Mochila de emergencia.

Uso de mensajes de texto: En caso de emergencia, evita las llamadas para no saturar las líneas telefónicas; prefiere el SMS.

Es así como el IGP reportó que un sismo de magnitud 3.6 remeció Ayacucho en la mañana de este sábado 7 de marzo. Ante un evento similar o de mayor intensidad se recomienda siempre mantener la calma.