Plan de Seguridad Ciudadana fue aprobado por la PCM, asegura Denisse Miralles: Lunes o martes sería publicado

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, fue consultada sobre la publicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual aún no ha sido presentado ni publicado oficialmente. Sobre esto, aseguró que en los próximos días se llevaría a cabo su formalización.

Lucha contra la inseguridad

Mediante declaraciones ante un conocido medio de comunicación, la premier respondió respecto a este tema y también sobre la crisis que se presenta en el suministro del gas natural, debido a que fue declarado en emergencia tras el incidente en Megantoni, Cusco.

En tal sentido, Miralles informó que tras la reunión del Consejo de Ministros, llevada a cabo el último viernes 7 de marzo, se dio por aprobado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual estuvo siendo evaluado no solo por el presidente José María Balcázar, sino también por los ministros de Estado.

Según precisó, este plan que se establece en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia, será publicada oficialmente entre el lunes 9 o martes 10 de marzo. Si bien la premier no brindó mayor detalle sobre el tema, garantizó la pronta exposición de las estrategias que tomará el Ejecutivo para combatir la inseguridad ciudadana.

"Ya está aprobado, hoy día tuvimos Consejo de Ministros, debe estar siendo publicado en los siguientes días. Mañana vamos a ir a Megantoni, así que no va a ser mañana, pero seguro el lunes o martes", dijo a Canal N, el último viernes 6 de marzo.

Premier sobre voto de confianza

En otro momento, la premier fue consultada sobre una posible afectación al voto de confianza del Gabinete Ministerial debido a la reciente emergencia por gas natural. Sobre ello, indicó que confía en el Congreso de la República vea el trabajo que se está realizado desde el Ejecutivo no solo sobre dicha crisis, sino también ante la emergencia por fenómenos naturales.

"Para nosotros primero es tomar estas medidas, atender las medidas, priorizar al ciudadano, paralelamente estamos trabajando la estrategia y las reuniones que vamos a tener para el voto de confianza, pero creemos que este tipo de acciones prontas del Ejecutivo nos dan ese respaldo y confiamos en que el Congreso va a ver un Ejecutivo que está trabajando y va a ratificar el voto de confianza", enfatizó Miralles.

Es así como, se espera que en los próximos días se realice la publicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ya aprobado por el Consejo de Ministros y el presidente José María Balcázar.