Crisis por GNV: Tubería de líquidos fue liberada en el ducto de TGS en Megantoni, confirma Osinergmin

El gobierno de José María Balcázar continúa trabajando contra el reloj para reparar el ducto dañado el cual transporte el gas de Camisea desde Megantoni en Cusco. Como se recuerda, esta tubería sufrió un grave incidente el pasado domingo 1 de marzo el cual ha generado una grave crisis energética en Lima y Callao.

Tubería de líquidos fue liberada

Los trabajos están a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) quienes han desplegado un importante equipo de trabajo para culminar con las reparaciones lo más pronto posible.

En ese sentido, el organismo adscrito a la PCM dio a conocer que los avances van de acuerdo a lo programado ya que una tubería de líquidos a la altura del kilómetro 43 de gaseoducto de TGS. Este paso es clave ya que permitirá finalizar las reparaciones del ducto.

"Como parte de la supervisión que realiza nuestro equipo en el kilómetro 43, en Megantoni (Cusco), continúan las acciones para la atención de la emergencia y la restitución del servicio de transporte por ductos. Tras los trabajos de excavación, los extremos de la tubería de líquidos han sido liberados, lo que permitirá continuar con las labores para aislar el tramo afectado", indicaron.

Equipos y materiales son trasladados a la zona

De acuerdo a lo indicado por el gobierno de José María Balcázar, a través de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, la idea es tener el gaseoducto del gas de Camisea completamente reparado para el sábado 14 de marzo.

Esto no solo dependerá el equipo de trabajo, sino también de las condiciones climáticas de la zona ya que es harto complicado llegar hasta este punto en Megantoni. Por suerte, se ha podido trasladar maquinaria pesada y otros materiales para seguir adelante con lo ya establecido.

"Asimismo, se vienen trasladando equipos y materiales hacia la zona de intervención, de acuerdo con las condiciones meteorológicas. Osinergmin mantiene la supervisión permanente en el área para verificar que las actividades del concesionario se desarrollen conforme a la normativa de seguridad. De acuerdo con el plan de trabajo del operador, se mantiene el cronograma estimado para el restablecimiento del servicio, sujeto a las condiciones climáticas", añadieron.

