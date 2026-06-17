Dos SISMOS sacuden el sur de Perú HOY, 17 de junio: Conoce sus magnitudes y epicentros, según el IGP

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este miércoles 17 de junio: Descubre cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Cuál fue la magnitud del último sismo sentido hoy en Perú?

Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes. Es por ello, que las autoridades, precisamente del IGP realizan un constante monitoreo sobre estos fenómenos naturales para brindar un reporte detallado.

Es así como alrededor de las 11:37 a.m. de este miércoles, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, a través de su cuenta oficial de X, precisó que un nuevo temblor sacudió el sur del país con una magnitud de 4.0, precisamente a 31 kilómetros al noreste del distrito de Yura, en la región Arequipa.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), indicó en su boletín que el movimiento telúrico en la 'Ciudad Blanca' tuvo una profundidad de 145 kilómetros con una latitud de -16.00 y longitud de -71.55 grados.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0363

Fecha y Hora Local: 17/06/2026,11:37:29

Magnitud: 4.0

Profundidad: 145 km

Latitud: -16.00

Longitud: -71.55

Referencia: 31 km al NE de Yura, Arequipa - Arequipahttps://t.co/l4kK8kbnXh — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 17, 2026

Otro temblor se registró en el sur: ¿Cuál fue el epicentro?

El sismo en Arequipa no solo fue el único que sorprendió al sur del país, ya que previamente, el IGP reveló que otro temblor se registró, precisamente alrededor de las 11:13 a.m., pero con una magnitud de 3.5 a 9 kilómetros al sur de Ilabaya, Jorge Basadre, en el departamento de Tacna.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0362

Fecha y Hora Local: 17/06/2026,11:13:10

Magnitud: 3.5

Profundidad: 16 km

Latitud: -17.50

Longitud: -70.53

Intensidad: II-III Ilabaya

Referencia: 9 km al S de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacnahttps://t.co/kPbxwDHGHk — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 17, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos en territorio peruano, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", recomendó que si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Asimismo, al igual que lo hace Indeci, aconsejó tener siempre lista la mochila de emergencia en casa que debe incluir productos esenciales para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural.

El INDECI también recuerda tener a la mano el Combo de la Supervivencia, el cual está conformado no solo por la mochila para emergencias, sino con la caja de reserva que lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia, y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Recuerda mantener siempre la calma ante un movimiento telúrico. Dos sismos se sintieron en el sur del país en la mañana de este miércoles 17 de junio, de acuerdo al reporte del IGP: uno de ellos fue de magnitud 4.0 en Arequipa y otro de 3.5 en la región Tacna.