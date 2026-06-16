ENFEN mantiene alerta de "El Niño Costero" hasta verano del 2027 con posibilidad de magnitud fuerte

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través del comunicado oficial N.° 11-2026, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

Por ello, la entidad estima que el fenómeno se prolongará hasta verano del próximo año. Para entonces, se prevé que el evento alcance una magnitud entre fuerte (48%) y moderada (46%). Cabe destacar que, entre junio y septiembre, existe una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte.

Situación climatológica y perspectivas

Para el trimestre junio - agosto, se prevé que las temperaturas del aire se mantengan por encima de sus valores climatológicos por toda la costa peruana, debido al calentamiento del mar en el litoral. Asimismo, se esperan episodios de lluvias ligeras, especialmente en la costa norte. En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé el predominio de caudales normales en la Región Hidrográfica del Pacífico.

Por otro lado, para la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central), se estima que El Niño se desarrolle desde junio del 2026 a marzo del 2027, con mayor probabilidad de alcanzar una fuerte magnitud entre noviembre y diciembre del presente año.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, el cual se prolongaría hasta el verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte entre junio y setiembre. pic.twitter.com/J4WZe4E9R2 — ENFEN (@enfenperu) June 16, 2026

En cuanto a los recursos pesqueros, se espera que la intensificación de las condiciones cálidas continúe alterando la distribución vertical y latitudinal de la anchoveta en el stock norte-centro. Además, en la zona norte y centro del litoral peruano, se estima que continúe la presencia inusual de especies de peces asociadas a aguas cálidas y oceánicas.

Recomendaciones para las autoridades

Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción, se recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, con el propósito de adoptar las medidas para la reducción de riesgo de desastres y acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El Enfen advirtió que el fenómeno de El Niño Costero podría alcanzar una fuerte intensidad en el verano de 2027. El escenario elevaría el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y otros eventos extremos en varias regiones del país, por lo que se exhortó a... pic.twitter.com/g6wdU4VIlh — Exitosa Noticias (@exitosape) June 16, 2026

Esto cobra especial relevancia debido a la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, de cara a la próxima temporada de lluvias (setiembre de este año a abril del próximo). Por ello, se exhortan a las autoridades y a la población en general a mantenerse informados a través de las entidades oficiales del ENFEN y los organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Es importante mantenerse informados mediante estas fuentes oficiales que permiten gestionar los riesgos de manera eficaz durante la próxima temporada de lluvias y eventos climáticos.