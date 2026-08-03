¡La respaldan! 'Las Estrellas de la Cumbia' se pronuncian tras amenazas de extorsión a Thamara Gómez

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La agrupación musical 'Las Estrellas de la Cumbia' decidieron pronunciarse luego de que Thamara Gómez denunciara ser víctima de extorsión en Sullana, Piura. La cantante atraviesa momentos de preocupación después de que desconocidos atacaran su vivienda y dejaran mensajes intimidatorios para exigirle el pago de 50 mil soles bajo amenazas contra ella y su familia.

Tras conocerse la denuncia, la agrupación de cumbia mostró su respaldo hacia la intérprete y expresó su rechazo frente a cualquier acto de violencia que ponga en peligro la integridad de sus integrantes. Asimismo, destacó la importancia de que las autoridades actúen para esclarecer lo ocurrido y encontrar a los responsables.

Exigen investigación exhaustiva

A través del comunicado difundido en sus redes sociales, Las Estrellas de la Cumbia manifestó su preocupación por la situación que atraviesa Thamara Gómez y aseguró que permanecerá acompañándola durante este difícil momento. La orquesta resaltó que ningún artista debería sentirse amenazado por desarrollar su trabajo y llevar música a sus seguidores.

"Como orquesta, queremos expresar todo nuestro respaldo y solidaridad con nuestra querida cantante, quien viene siendo víctima de actos de extorsión. Condenamos enérgicamente cualquier forma de amenaza o violencia. Nadie debería vivir con miedo por ejercer su trabajo con dedicación y pasión", expresaron.

Las Estrellas de la Cumbia respaldan a Thamara

Además, la agrupación señaló que las amenazas no solo afectan a la cantante, sino también a su entorno más cercano, debido al temor y la incertidumbre que generan este tipo de actos delictivos. Por ello, pidió que se realicen las investigaciones correspondientes para identificar a quienes estarían detrás de las intimidaciones, incluso hicieron una llamado a la presidenta.

"Confiamos en las autoridades y asimismo en nuestra recién electa Presidenta de la República Keiko Sofía Fujimori, para que realicen las investigaciones correspondientes a través de las instituciones competentes, para identificar y sancionar a los responsables. Mientras tanto, permaneceremos unidos como equipo, brindándole nuestro apoyo incondicional a nuestra compañera y a su familia", agrearon.

Del mismo modo, Las Estrellas de la Cumbia reafirmó su confianza en las autoridades encargadas de investigar el caso y determinar responsabilidades. La agrupación indicó que continuará trabajando, aunque tomando las medidas necesarias para proteger la seguridad de todos sus integrantes frente a la creciente ola de extorsiones.

Finalmente, la orquesta agradeció las muestras de apoyo que recibió el público luego de conocerse la denuncia de Thamara Gómez. Mientras la investigación continúa, la cantante cuenta con el respaldo de sus compañeros, quienes dejaron claro que no permitirán que las amenazas interrumpan su carrera musical.