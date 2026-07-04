Vozinha revela la curiosa conversación que tuvo con Messi tras el histórico Cabo Verde vs. Argentina: "Eres un..."

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Si hay una selección que se ha llevado los aplausos en esta Copa del Mundo 2026 ha sido sin dudal alguna Cabo Verde. Y eso se vio reflejado en el reciente encuentro ante Argentina en el que le complicó la vida. Con angustia los dirigidos por Lionel Scaloni debieron sortear el corajudo desafío que significó derrotar a los Tiburones Azules hasta tal punto de definirse recién en el tiempo suplementario en un ajustado 3-2 a favor de la Albiceleste.

Pero los que se llevaron los reflectores y aplausos de dicha jornada fue el mítico arquero caboverdiano Vozinha, quien terminó siendo figura, mientras que por el otro lado, como es costumbre, Lionel Messi, hizo crecer su imagen del mejor del mundo al registrar su número 20 en la historia de los mundiales. Precisamente el golero reveló la conversación que tuvo con el astro del fútbol tras el gran partido entre sus países.

Vozinha revela los detalles de su conversación con Messi

120 minutos bastaron para presenciar para el que muchos es hasta el momento el mejor partido del Mundial 2026. En el que Argentina venció a Cabo Verde, pero con susto. Una de los futbolistas más destacados fue el guardameta y capitán del combinado africano, Vozinha.

Pese a la eliminación de su selección, el meta ya instaló su nombre entre los protagonistas de esta justa mundialista. Tal es el caso que hasta ha tenido un crecimiento exponencial en la cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales.

Fue precisamente el golero quien reveló que tuvo un ameno diálogo con Lionel Messi, que si bien tuvo la oportunidad de anotarle el 1-0 parcial, luego le sacó dos acciones claras de gol. Vozinha brindó detalles de este diálogo con quien en algún momento soñó enfrentar.

"Me acerqué a Messi después del partido, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: 'Buen trabajo. Eres un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti. Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí", sostuvo el deportista de 40 años.

Añadió que le agradeció y que le dijo al actual jugador del Inter de Miami que es el mejor. Luego le pidió su camiseta y Messi accedió con gusto. "Momentos como este lo recordaré toda mi vida", sostuvo.

Lionel Messi elogia a Vozinha

Por su parte, Lionel Messi también tuvo palabras de elogio para Vozinha cuando declaró en zona mixta con medios de comunicación. El delantero resaltó el rendimiento del golero caboverdiano y reveló que fue sorpresivo saber la edad que tiene.

"Me dijeron que tiene 40 años y, para ser honesto, quedé asombrado por su actuación hoy. Estaba un poco frustrado después de tantos intentos, pero marqué un gol que fue muy importante, me acerqué a él al final del partido y me felicitó", señaló.

Es así que, Vozinha reveló mayores detalles de su conversación con Lionel Messu tras el histórico partido Cabo Verde vs. Argentina que culminó 3-2. Ahora la Albiceleste se medirá ante Egipto el próximo martes 7 de junio desde las 11:00 a.m.