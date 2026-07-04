Lionel Messi y su FRASE que sorprende en redes tras triunfo de Argentina ante Cabo Verde: "Si te miro..."

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Lionel Messi vuelve a sorprender y esta vez al soltar una frase que se volvió viral en redes sociales tras la victoria de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026. El hecho ocurrió durante su diálogo con la periodista Sofi Martínez. ¿Qué dijo?

El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez

El desarrollo del Mundial 2026 ha dejado momentos memorables dentro del terreno de juego, pero pocos han capturado la atención de la audiencia digital de forma tan inmediata como el reciente intercambio entre Lionel Messi y la periodista argentina Sofi Martínez.

En las últimas horas, se difundió una peculiar escena luego de que Argentina le ganara 3-2 a Cabo Verde y clasificara a los octavos de final del Mundial 2026. En el material audiovisual se puede observar el preciso momento en que el futbolista realiza su paso por la zona mixta y se acerca hacia los reporteros hasta encontrarse con la comunicadora argentina.

Antes incluso de responder a las preguntas deportivas, Messi lanzó un comentario cargado de ironía que muchos interpretaron como una respuesta definitiva a los rumores que han circulado en los últimos meses.

Con una actitud relajada comentó el deportista: "Si te miro, ¿por qué te miro? Si te saludo, ¿por qué te saludo?", desatando la risa de todos los presentes. Por su parte, la periodista respondió: "Vamos a nuestro trabajo, que es lo que nos gusta. Muchas gracias por el gesto, lo valoro".

De acuerdo a medios argentinos como 'La Nación', las palabras del capitán de la 'Albiceleste' llegan después de semanas marcadas por informaciones que apuntaban a una supuesta incomodidad dentro del entorno del jugador.

@elnacionaldematanza 🚨 "SI TE SALUDO, PORQUE TE SALUDO": EL PICANTE COMENTARIO DE MESSI A SOFI MARTÍNEZ Lionel Messi volvió a demostrar su espontaneidad con una frase que rápidamente se hizo viral. Tras la clasificación de la Selección Argentina, el capitán se cruzó con la periodista Sofi Martínez en la zona mixta y, entre sonrisas, lanzó: "Después dicen que si te saludo, porque te saludo; si no te saludo, porque no te saludo; si te miro, porque te miro...", en alusión a los rumores que circularon en los últimos tiempos. El intercambio fue breve, distendido y generó una enorme repercusión en redes sociales, donde muchos destacaron el gesto de Messi y la buena relación que mantiene con la periodista. ♬ sonido original - El Nacional de Matanza

¿Qué dijo Sofi Martínez por la frase de Messi?

Las declaraciones del astro argentino, según la prensa argentina, hacen alusión a las repercusiones que tuvo en 2022 una entrevista que Sofi Martínez le realizó luego de que la selección argentina consiguiera su pase a la final del Mundial de Qatar y los rumores que, a partir de eso, se despertaron sobre un aparente coqueteo entre ambos y que habría generado la incomodidad de Antonela Roccuzzo.

Ante ese panorama, Sofi Martínez decidió romper su silencio luego del saludo de Lionel Messi tras la clasificación frente a Cabo Verde y aseguró que nunca existió el supuesto conflicto.

"Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponden o tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", afirmó, visiblemente emocionada, al referirse al gesto que tuvo el futbolista antes de comenzar la entrevista.

Con la frase que se volvió viral tras el triunfo de Argentina sobre Cabo Verde, Lionel Messi, dejó en claro que entre él, su entorno cercano y la periodista Sofi Martínez no existe ningún conflicto.