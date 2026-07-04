Marruecos golea 3-0 a Canadá y clasifica a cuartos de final del Mundial 2026: Ounahi fue la gran figura con un doblete

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

"Los Leones del Atlas" rugieron. Por los octavos de final del Mundial 2026, Marruecos goleó con autoridad 3-0 a su similar de Canadá y cerró su clasificación a cuartos de final de la competición. Ounahi fue la gran figura del partido con un doblete.

Un primer tiempo con Canadá de protagonista

La escuadra canadiense salió con una actitud ganadora al campo del Houston Stadium. En los primeros minutos del partido apretó al combinado marroquí en los que tuvieron un par de oportunidades para abrir el marcador.

La primera ocasión clara la tuvo Oluwaseyi, pero Bono estuvo atento. Johnston también intentó batir la portería africana con un testazo, pero se estrelló contra la zaga central rival.

Cuando el reloj marcaba los 22' del encuentro llegaron malas noticias para la oncena de Marruecos. Su delantero revelación Saibari tuvo que abandonar, entre lágrimas, la cancha, debido a que sufrió una lesión que parece ser muscular. Salió caminando, aunque cojeando y se sentó en el banquillo de suplentes completamente desconsolado.

"Saibari":

Porque salió lesionado del partido de Marruecos ante Canadá en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/C7MH2QlwZT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 4, 2026

Tras ello, en lugar del atacante, entró al terreno de juego el '9' Rahimi, quien tuvo que sustituir al hombre que llega con altas expectativas a este compromiso porque venía siendo la carta gol de los dirigidos por Mohamed Ouahbi porque anotó en los tres partidos de la fase de grupos y marcó el penal decisivo para eliminar a Países Bajos en deciseisavos de final.

Posteriormente a este balde de agua fría para la escuadra de África, la tensión del cotejo creció hasta tal punto que Hakimi vio la tarjeta amarilla tras una falta contra Laryea, quien también recibió la misma amonestación.

En esta primera parte del compromiso, Canadá fue mejor mientras que los jugadores de Marruecos estaban afectados mentalmente por la lesión de Saibari marchándose así a los vestuarios.

Marruecos tiene un príncipe: Ounahi

Una historia distinta sería el segundo tiempo. A estas alturas de la Copa del Mundo desarrollada en Norteamérica los errores se pagan caro y eso fue lo que ocurrió a los 49'. En la primera jugada de peligro para el conjunto marroquí Ounahi marcó el 1-0 tras un tiro libre de Hakimi.

Canadá buscó responder y el empate pudo llegar desde los pies de Buchanan quien sorprendió desde larga distancia a Bono, pero una vez Ounahi tomó el protagonismo. Al minuto 82', Brahim Diaz se coló en la zaga canadiense y habilitó al volante que le pegó certeramente para batir al golero Crepeau.

"Ounahi":

Por el gol de Marruecos a Canadá en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/atNrylT5c9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 4, 2026

Con el partido prácticamente sentenciado, Rahimi tuvo una de las últimas oportunidades de peligro y no perdonó marcando así el 3-0 definitivo tras otra buena habilitación de Brahim a los 90+8'.

Como vemos, Marruecos goleó 3-0 a Canadá y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, con un dolete de Ounahi y un tanto de Rahimi. Ahora espera al ganador del encuentro entre Paraguay ante Francia.