Dron de 'Los Pulpos' registró secuestro a empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público presentó un video que grabó un dron desde el aire los movimientos del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla previo a su secuestro. En el material audiovisual se registró el recorrido de la camioneta en la que se trasladaba junto a sus cuatro acompañantes, además captó el preciso momento en el que sujetos que con armas e indumentaria policial interceptan la unidad.

Secuestro y cuádruple crimen quedó registrado

El último martes, 15 de septiembre, la Fiscalía dio a conocer este material audiovisual durante la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', y otros investigados, por el caso ocurrido en Trujillo la madrugada del pasado 30 de agosto.

Este nuevo indicio fue sumado a los elementos de la investigación por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad. Cabe mencionar que, las imágenes fueron recopiladas del celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 22 años, quien fue capturado en Bolivia junto al líder de 'Los Pulpos'.

Con el contenido se logró identificar y obtener información sobre las etapas del hecho entre las que resalta el reglaje, seguimiento, ejecución del secuestro y el posterior cuádruple crimen de las personas que viajaban junto al hombre de negocios.

De acuerdo a la fiscal provincial Andrea Lavado Pérez, el uso del dron evidencia el nivel de logística y planificación que habría tenido la red criminal para cometer este tipo de delitos.

En ese sentido, en su comparecencia explicó que la grabación ha permitido concluir que el dispositivo fue usado para registrar el desarrollo del hecho mientras ocurría y que luego quedó almacenado en el dispositivo móvil de uno de los intervenidos.

"Que esta gran inversión, en este caso concreto, inclusive, ha permitido el uso de un dron, un dron que ha podido captar en tiempo real la secuencia de este evento (...) y que ello ha quedado, y me adelanto un poco, corroborado porque está como un video en el celular de uno de los intervenidos que en este momento estamos sustentando la prisión", manifestó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Durante la audiencia de prisión preventiva de 'Johnsson Pulpo', la Fiscalía presentó un video captado por un dron. Las imágenes captaron cómo sucedió el secuestro de Jenss Lara y el múltiple crimen.



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Liberaron a uno de los investigados y audiencia se reanuda hoy

En la misma audiencia se conoció que el Ministerio Público dispuso la liberación de Juan Manuel Bocanegra Enríquez, uno de los investigados inicialmente detenidos. Además, se conoció que el juicio continuará este miércoles y se esperan novedades en el marco de las pesquisas del caso.

Como parte de la investigación sobre el secuestro a Jenss Lara y el asesinato de sus cuatrto acompañantes, la Fiscalía presentó un video registrado por un dron en el que se evidencian los hechos. Este nuevo indicio se dio a conocer durante la la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', y otros investigados, por este caso.