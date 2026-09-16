SMP: Bus de 'Allinbus' fue atacado a balazos y chofer quedó herido mientras viajaba rumbo a Huaraz

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque armado contra el transporte interprovincial se registró la noche de este último 15 de septiembre en San Martín de Porres (SMP). Un bus de la empresa Allinbus Gold, que se dirigía hacia Huaraz con pasajeros a bordo, fue interceptado y atacado a balazos cuando circulaba por la Vía de Evitamiento. El chofer resultó gravemente herido.

El hecho ocurrió a la altura del paradero Fiori, en SMP, cuando la unidad avanzaba con dirección hacia el norte. Según las primeras investigaciones, sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron el bus y realizaron varios disparos contra el vehículo, generando temor entre los pasajeros y afectando el tránsito en esta importante vía.

Chofer resultó herido y está en UCI

El ataque habría estado dirigido específicamente contra el conductor, identificado como Wilmer Martínez Sánchez, de 41 años. Producto de los disparos, el hombre recibió un impacto de bala que atravesó su mano y posteriormente alcanzó la zona abdominal, ocasionándole una grave lesión. Ninguno de los pasajeros que viajaba hacia Huaraz resultó herido durante el atentado.

Tras el ataque, Martínez Sánchez fue trasladado de emergencia a una clínica particular ubicada en el mismo distrito. Debido a la gravedad de sus heridas, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras los médicos realizan las intervenciones necesarias para estabilizarlo y atender las lesiones provocadas por el proyectil.

Una familiar del conductor contó que Martínez Sánchez había comenzado a trabajar en la empresa Allinbus Gold hace aproximadamente dos meses. Por ese motivo, sus familiares desconocen si la compañía habría recibido previamente amenazas de extorsionadores o si el ataque estaría relacionado con algún tipo de cobro ilegal dirigido contra la empresa de transporte.

🔴🔵 SMP: Chofer en UCI tras ser atacado a balazos mientras conducía bus interprovincial lleno de pasajeros



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"Los doctores me dicen que le ha atravesado la mano y ha pasado por el abdomen y ahorita lo están operando (...) Es un chico tranquilo que solo se dedicaba a trabajar y llevar el pan de cada día a sus hijos, él tiene dos hijos que mantener y miren lo que ha pasado, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? Estamos cansados de todo esto", declaró la tía de la víctima.

La familia también señaló que no es la primera vez que Martínez Sánchez trabaja como conductor de buses interprovinciales. Según indicaron, lleva más de 20 años dedicado a esta actividad, por lo que ahora solicitan una investigación exhaustiva que permita identificar a los responsables del ataque y determinar las razones por las que el chofer fue convertido en blanco de los disparos.

La violencia también dejó daños visibles en el bus de Allinbus Gold. La luna de la unidad terminó completamente destruida debido a los impactos de bala dirigidos hacia la zona del conductor. Luego del atentado, los pasajeros tuvieron que ser trasladados a otra unidad para continuar con su recorrido hacia el norte del país, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.