Presidenta Keiko Fujimori se ruine con expresidente de España y afianza relaciones con el país europeo

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno peruano continúa desplegando una activa agenda exterior desde el inicio de su gestión. Este martes 15 de septiembre, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo un encuentro oficial en Palacio de Gobierno con el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar.

La cita diplomática tuvo como eje central la evaluación de la relación bilateral histórica entre ambas naciones y la necesidad de promover y captar nuevas inversiones extranjeras para el país.

Durante el diálogo con el exmandatario español, quien actualmente lidera la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), se resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales para dinamizar el mercado nacional.

Prioridades de gestión y proyección en Europa

Aprovechando este encuentro de alto nivel, la jefa de Estado expuso detalladamente las prioridades que marcan el rumbo de su actual administración frente a las crisis internas.

El plan de acción está enfocado en pilares fundamentales como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la mitigación de los impactos del inminente fenómeno de El Niño, el destrabe de grandes proyectos de inversión que se encontraban paralizados y el impulso de obras de infraestructura básica, haciendo especial énfasis en los rubros de agua y saneamiento para las poblaciones vulnerables.

Reunión se centró en el fortalecimiento de lazos históricos.

Sumado a los temas de coyuntura local, el espacio sirvió para coordinar la futura proyección internacional del Perú en el continente europeo. En ese sentido, ambas figuras políticas dialogaron sobre la posible participación de Fujimori en la trigésima edición de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, un foro multilateral que se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Acuerdos de seguridad hemisférica con Estados Unidos

Esta reunión con la destacada figura política española se alinea con la intensa actividad internacional que viene gestando el gobierno en sus primeras semanas de mandato. Apenas unos días atrás, el Ejecutivo protagonizó otro encuentro estratégico al recibir al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

En dicha jornada, se oficializó un hito fundamental para la política de defensa del país: la incorporación del Perú al "Escudo de las Américas". Este acuerdo internacional tiene como propósito compartir información táctica de manera inmediata para combatir el crimen organizado transnacional, bajo la premisa compartida de calificar a las bandas criminales y extorsivas como grupos terroristas.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | La presidenta de la república, Keiko Fujimori, agradeció que el Perú forme parte del Escudo de las Américas y que haya sido el propio Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., quien haya venido al país para anunciarlo.



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La intensa ofensiva diplomática desplegada en estos primeros cuarenta días de gobierno evidencia una estrategia clara orientada a buscar respaldo internacional en dos frentes urgentes para el país.

Por un lado, la reunión con España apunta a inyectar confianza en los mercados europeos para reactivar la economía; por el otro, la alianza con EE.UU. busca blindar operativamente al Estado peruano en su lucha contra la inseguridad ciudadana. Ambas visitas configuran un intento por proyectar una imagen de solidez, apertura a la inversión y firmeza institucional ante los grandes y urgentes retos del país.