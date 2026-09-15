Jorge Muñoz propone crear un C5 con inteligencia artificial para prevenir delitos en Miraflores

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato a la alcaldía de Miraflores por Avanza País, Jorge Muñoz, presentó una propuesta para reforzar la seguridad ciudadana en el distrito mediante el uso de tecnología, análisis de información y una mayor coordinación entre el municipio y la Policía Nacional. En entrevista para Exitosa, sostuvo que la prevención debe convertirse en uno de los principales ejes de la gestión municipal.

Muñoz señaló que, de regresar al sillón municipal, buscará recuperar la central de alerta, debido a que actualmente este espacio se encuentra dividido con un policlínico. Según explicó, contar con cámaras y recursos tecnológicos no garantiza por sí solo una respuesta efectiva si no existe personal preparado y una conducción adecuada.

Jorge Muñoz plantea crear un C5 con inteligencia artificial

Entre sus principales propuestas se encuentra la creación de un C5, un espacio destinado a reunir información obtenida mediante las cámaras de videovigilancia y otras fuentes para identificar situaciones que puedan representar un riesgo.

"Queremos crear un C5, que es un espacio donde la inteligencia artificial, la información de lo que se percibe a través de las cámaras, la data que se tiene, vaya a ser utilizada de manera preventiva", explicó Muñoz.

El candidato sostuvo que el objetivo sería utilizar estos datos para anticiparse a los hechos delictivos y no limitar la respuesta municipal a una reacción posterior. Además sostuvo no poder esperar a que se cometa el ilícito o el delito, sino adelantarse a la situación.

Plantea mayor coordinación con la Policía

Muñoz también cuestionó que algunos municipios cuenten con cámaras y recursos, pero no logren responder oportunamente ante una emergencia. A su juicio, uno de los problemas puede estar relacionado con la falta de liderazgo y de personal para atender las alertas.

"Hay municipios que tienen recursos, que tienen cámaras, pero cuando se llama a la central, la ayuda no llega", afirmó.

En ese sentido, planteó fortalecer el trabajo conjunto con las dos comisarías que funcionan en Miraflores y con las divisiones de investigación criminal. Para ello, consideró necesario elaborar y analizar un mapa del delito que permita identificar zonas y situaciones de riesgo.

"Esas dos comisarías tienen que estar claramente trabajando con el alcalde, con la división de investigación criminal", sostuvo.

La propuesta busca que la información recopilada por el municipio pueda servir para orientar acciones preventivas y facilitar la persecución de los delitos mediante una coordinación más directa con las autoridades policiales.