Keiko Fujimori participará en ceremonia de presentación del nuevo comandante general de la PNP, Fredy López

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de su agenda a realizar este miércoles 16 de septiembre, la presidenta Keiko Fujimori participará en la ceremonia que presentará al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López que asciende al mando luego de la renuncia de Óscar Arriola.

Keiko Fujimori participará en ceremonia de presentación de nuevo comandante PNP

De acuerdo con la convocatoria oficial de la Presidencia de la República, la actividad se desarrollará a partir de las 9:40 a. m. en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la PNP, ubicada en el distrito de Puente Piedra, en Lima.

Esta ceremonia tiene como objetivo hacer de manera oficial el relevo en la conducción de la institución policial y reconocimiento de Fredy López Mendoza como máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú. Dicho acto contará con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo y la institución.

Documento que convoca a la prensa

Algunas de las autoridades que acompañarán a la mandataria son el ministro del Interior, César Astudillo, además de los viceministros del sector y otros integrantes del Alto Mando Policial.

Decreto Supremo que designa a Fredy López como nuevo comandante general

El cambio en la comandancia general de la PNP ocurre por la salida de Óscar Arriola, una acción oficializada en la Resolución Suprema N° 232-2026-IN que, resolvió pasar de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro. Este hecho dio por concluida su designación en el cargo.

"Que, mediante Resolución Suprema N° 232-2026-IN, se resolvió pasar de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro, por la causal a su solicitud, al Teniente General de la Policía Nacional del Perú OSCAR MANUEL ARRIOLA DELGADO; asimismo, se dio por concluida su designación en el cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú", se lee en el documento.

Asimismo, la designación de Fredy López como sucesor del cargo fue oficializado el pasado 15 de septiembre mediante Resolución Suprema N° 233-2026-IN en la que se detalla lo siguiente:

"Designar al Teniente General de la Policía Nacional del Perú FREDY LOPEZ MENDOZA, al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú", expresa el documento.

Finalmente, con este acto, se formalizará el relevo y reconocimiento de Fredy López Mendoza al frente de la Policía Nacional del Perú como comandante general, en una ceremonia que reunirá a la presidenta Keiko Fujimori, el ministro del Interior y los principales representantes del mando policial.