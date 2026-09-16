Magaly niega que vaya a abandonar Perú tras recibir amenazas: "Mi vida, mi familia y mi trabajo están aquí"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina denunció que está recibiendo amenazas de muerte desde hace varias semanas. Sin embargo, indicó que eso no frenará sus planes de retomar sus estudios, continuar con su podcast y seguir trabajando con normalidad, como lo ha hecho durante varias décadas. Además, condenó que el país tenga que vivir con miedo por temor a los extorsionadores.

Magaly hace frente a las amenazas

En entrevista con un medio local, la pelirroja aseguró que se ha tomado muy en serio las amenazas que recibe a través de mensajes de WhatsApp y recordó que varias figuras de la televisión o del entretenimiento se han visto afectadas por las constantes extorsiones que se han extendido en todo el Perú.

En esa misma línea, indicó que ha tomado acciones para aumentar su seguridad, pero lamentó que muchos peruanos no tengan los mismos privilegios y, por ende, vivan a merced de la inseguridad. "Tendríamos que tener la seguridad de salir a la calle sin tener que cuidarnos de que una bala les atraviese a nuestros hijos", indicó.

Consultada sobre la posibilidad de abandonar el país para salvaguardar su integridad, Magaly descartó la idea completamente, asegurando que todo lo que ella quiere está en Perú. " Mi familia y mi vida entera están en este país, mi trabajo está aquí, mi público está aquí (...) Denuncié en junio y recién me otorgan garantías personales", indicó.

Finalmente, se mostró animada a continuar con sus planes de renovación de votos y sus estudios. Además, volvió a mencionar a Jefferson Farfán en medio de las amenazas que ha recibido.

"¿Por qué Farfán quiere callarme, sacarme de la televisión y enviarme a la cárcel? ¿Me tengo que ir huyendo? (...) No voy a ceder ante chantajes criminales solo porque a algunos no les gusta mi estilo de programa", sentenció.

Magaly se niega a rectificarse con Farfán

La periodista también fue consultada sobre el pedido de rectificación que le hizo Farfán, tanto a ella como a su abogado. En ese sentido, se le cuestionó por qué debería hacerlo, recordando que anteriormente las amenazas que le llegaron mencionaban el nombre de la 'Foquita'.

"¿Por qué mi abogado y yo nos tendríamos que rectificar por nuestras opiniones, que tienen base? Si una organización criminal te amenaza en nombre de alguien y si tiene acceso a información privilegiada de un proceso legal, entonces queremos explicaciones y las exigimos", declaró a Trome.

De esta manera, Magaly Medina dejó claro que las amenazas de muerte no modificarán sus planes personales ni profesionales. La conductora continuará trabajando, estudiando y preparando su renovación de votos, mientras refuerza sus medidas de seguridad. Asimismo, reiteró su preocupación por la inseguridad que afecta a los peruanos y cuestionó que la extorsión se haya extendido en el país.