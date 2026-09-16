Partidos de HOY, miércoles 16 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 16 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LaLiga de España, Europa League y Copa de La Liga de Inglaterra. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores, hay dos partidos programados:

5:00 p.m. | Liga de Quito vs. Palmeiras — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 7:30 p.m. | Corinthians vs, Estudiantes de La Plata — ESPN/Disney+

Partidos de Copa Sudamericana HOY

De la misma manera, en la Sudamerciana tendremos un duelo entre brasileños:

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs. Santos — DSports/ESPN/Disney+

Partidos de Europa League HOY

Se inaugura la primera jornada del segundo torneo más importante de Europa, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | Ararat-Armenia vs. Sparta Praga — Disney+

— Disney+ 11:45 p.m. | Omonia Nicosia vs. Celta de Vigo — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | AC Milan vs. Benfica — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Celje — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Olympiacos vs. Jagiellonia Bialystok — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Anderlecht vs. Olympique Lyon — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Sunderland vs. AZ Alkmaar — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Sturm Graz vs. Stade Rennais — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m.| Hapoel Beer Sheva vs. Dinamo Zagreb — Disney+

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:

12:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Osasuna — DSports

— DSports 12:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs. Sevilla — DSports

— DSports 2:30 p.m. | FC Barcelona vs. Racing Santander — DSports

— DSports 2:30 p.m. | Levante vs. Athletic Bilbao — DSports

Partidos de la Copa de La Liga HOY

La pelota también rodará en Inglaterra, hay cuatro partidos programados:

1:45 p.m. | Everton vs. Wolverhampton — Disney+

— Disney+ 12:00 p.m. | Coventry City vs. Aston Villa — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Manchester United vs. Brighton — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Se disputa la séptima fecha del campeonato colombiano, hay dos partidos programados:

6:15 p.m. | Once Caldas vs. Deportes Tolima — Win Sports+

— Win Sports+ 8:20 p.m. | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional — Win Sports+

Este miércoles 16 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.