Ventanilla: hombre resulta herido durante balacera mientras esperaba recoger su parrilla

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre de 38 años resultó herido durante un ataque armado registrado mientras esperaba recoger su cena en los exteriores de un establecimiento de comida rápida, en Ventanilla Alta. El hecho ocurrió cerca de las 10:15 p. m. del martes 15 de septiembre, frente al centro educativo Fe y Alegría.

Según los testigos, tres sujetos descendieron de una mototaxi a una cuadra del lugar y caminaron hacia un grupo de hombres que se encontraba reunido en el frontis de una vivienda donde funciona un negocio de comida rápida, que ofrece salchipapas, arroz chaufa y parrillas.

Vecino resulta herido tras balacera

Los testigos señalaron que los jóvenes estaban consumiendo algunas bebidas alcohólicas cuando se produjo la balacera. Los tres sujetos habrían disparado contra el grupo, cuyos integrantes lograron escapar del lugar al percatarse del ataque. Sin embargo, las balas alcanzaron a un hombre que se encontraba cerca esperando recoger su pedido.

La víctima fue identificada como Antony Esteban Calderón, de 38 años, quien es vecino de la zona. El hombre había realizado previamente el pedido de su cena a través de su celular y acudió al establecimiento únicamente para recogerla. En ese momento, quedó en medio del ataque y recibió un impacto de bala.

Tras resultar herido, Calderón fue auxiliado rápidamente por algunos de los comensales que se encontraban en el lugar. Debido a que sus familiares viven cerca, estos llegaron hasta la zona y lo trasladaron en una mototaxi hacia el Hospital de Ventanilla, donde recibió atención médica. Ninguna otra persona resultó herida durante la balacera.

🔴🔵 Ventanilla: Hombre queda herido durante balacera mientras esperaba su parrilla



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Los vecinos indicaron que escucharon al menos ocho disparos durante el ataque. No obstante, los agentes de la Policía Nacional que llegaron al lugar encontraron un casquillo en la escena. Además, constataron que dos vehículos estacionados en los exteriores también fueron afectados por los proyectiles.

Uno de los vehículos, de color negro, terminó con una de sus lunas rotas, mientras que otro automóvil de color plomo recibió dos impactos de bala en la zona del foco delantero. Los daños materiales fueron registrados por los agentes como parte de las diligencias destinadas a determinar cómo ocurrió el ataque.

"Yo creo que fue una bala perdida. El joven sólo estaba esperando su parrilla porque vive por aquí. Vino a recoger su pedido y le cae la bala", dijo una vecina que presenció lo ocurrido.

La Policía llegó hasta el lugar, cercó la zona y recogió las evidencias correspondientes para esclarecer el hecho. Las primeras diligencias apuntan a que el ataque habría estado dirigido contra el grupo de hombres que se encontraba reunido en el lugar. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ataque.