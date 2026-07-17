Economía peruana podría crecer cerca de 4 % si no hubiera fenómeno El Niño, según IPE

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Peruano de Economía (IPE) proyecta que la economía peruana podría crecer cerca de 4 % en 2026 y 2027 si no ocurriera el nuevo episodio del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el economista Miguel Zamora precisó que este escenario ya no es posible, pues los impactos se están registrando desde la primera mitad del año, especialmente en el sector pesquero.

Estimaciones del IPE

En diálogo con Exitosa, el economista recordó que el reciente estudio del IPE advierte que el fenómeno restará alrededor de 0,8 % al crecimiento económico nacional, principalmente por la suspensión de la temporada de anchoveta y la caída de exportaciones de harina y aceite de pescado.

Zamora explicó que la intención del informe es anticipar lo que puede esperarse tanto para este año como para parte del siguiente, considerando que las aguas cálidas se prolongarán hasta mediados de 2027.

"En buena parte, lo que vemos es una economía en crecimiento y que lo haría en poco más de 3 %. Y acá viene el detalle: lo que encontramos es que si no ocurriera este nuevo episodio del fenómeno El Niño, que ocurre en esta segunda mitad del año y se extiende a la primera mitad del 2027, la economía podría crecer cerca de 4 % este año y el próximo", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el economista del IPE, Miguel Zamora, manifestó que la economía nacional podría crecer cerca de 4 % si no ocurriera el fenómeno de El Niño entre este año y el próximo. Sine embargo, señaló que ya se han visto impactos,... pic.twitter.com/fFXxm9Rilv — Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2026

Evidencia estadística del INEI

Los efectos ya se reflejan en las cifras oficiales. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que en mayo la producción nacional creció 1,8 %, pero el sector pesquero se desplomó en 73,1 %, la caída más severa entre todas las actividades.

La extracción de anchoveta destinada a harina y aceite pasó de 1,3 millones de toneladas en mayo de 2025 a apenas 31.771 toneladas en mayo de 2026, una reducción de 97,6 %. Este desplome repercutió en la manufactura vinculada a la pesca, que retrocedió 41,7 %, con una caída de 80,8 % en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el economista del IPE, Miguel Zamora indicó que la industria de harina de pescado o la construcción en las regiones del norte del país se verían afectadas por el impacto de El Niño. Además, indicó que, junto al agro,... pic.twitter.com/OPNJQ7fJn7 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2026

La combinación de las proyecciones del IPE y los datos del INEI confirma que el fenómeno El Niño ya está restando dinamismo a la economía peruana. Mientras el crecimiento general se mantiene en torno al 3 %, el sector pesquero atraviesa una crisis que compromete divisas, empleo y estabilidad regional.

Sin El Niño, el país podría haber alcanzado un crecimiento cercano al 4 %, pero la realidad muestra que la pesca industrial y su cadena productiva son los primeros sectores en sentir el golpe de un evento climático que se prolongará hasta 2027.