Colombia: Iván Cepeda no asistirá a la toma de posesión de Abelardo De La Espriella y llama a desobediencia civil

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El excandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció este viernes 17 de julio que no asistirá al acto de posesión de mando del mandatario electo Abelardo De La Espriella, a manera de rechazo a los resultados de la segunda vuelta que proclamó como ganador al derechista con 12 960 166 votos, por sobre los 12 708 312 del izquierdista.

En una pronunciamiento público realizado en Bogotá, el exrepresentante de Gustavo Petro reafirmó que será de total oposición a partir del 07 de agosto, día de la asunción del nuevo presidente colombiano para el período 2026-2030.

Llama a la desobediencia civil

Tal como lo ha expresado anteriormente, Iván Cepeda llamó a la desobediencia civil como "única manera" para ser oposición, aseverando que será de forma pacífica, amparándose en los derechos constitucionales y fundamentales. En ese sentido, agregó que desde el Parlamento defenderá la democracia, la Constitución, la soberanía nacional y las conquistas sociales.

"Me reafirmo totalmente en la convicción que el único camino posible de oposición hoy, es la desobediencia civil, entendida como una acción pública, pacífica, no violenta, consciente y orientada a la defensa de derechos constitucionales y derechos fundamentales de los colombianos. Por ello, también reafirmo nuestro compromiso con una oposición firme, democrática, pacífica, pero también resuelta y decidida", mencionó.

Iván Cepeda no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella y planea acciones "pacíficas" para el 7 de agosto: "El único camino de oposición hoy es la desobediencia civil". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/f6nMClBRy8 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Esta no es la primera vez que Cepeda llama a desobediencia civil, el 30 de junio último acusó a Abelardo De La Espriella de liderar un presunto plan de persecución contra Gustavo Petro y otros opositores con el respaldo de las autoridades de justicia de los Estados Unidos.

Acusó ejecución de un "gobierno paramilitar" a cargo de Abelardo De La Espriella

El 08 de julio último, Iván Cepeda advirtió que en Colombia se estaría configurando un "gobierno paramilitar", el cual estaría encabezado por el mandatario electo, Abelardo De La Espriella, tomando como referencia las gestiones realizadas por los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, acusándolas de atentar contra los derechos humanos, de persecución política y de "paramilitar al Estado".

"Las primeras decisiones que anuncia el señor Abelardo de la Espriella, en particular aquellas relacionadas con el denominado control del orden público, nos obligan a hacer una advertencia que no puede ser ignorada. Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar", sostuvo.

Bajo esta consideración, argumentó su postura en los tres primeros ejes de gobierno que dispondría De La Espriella, como, por ejemplo, la conformación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, la criminalización de la protesta social y megacárceles privadas.

Las tensiones entre Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro empezaron a agudizarse a inicios de julio, cuando el mandatario electo acusó a quien será su antecesor, bajo complicidad de Iván Cepeda, de orquestar un golpe de Estado para perpetrarse en el poder.