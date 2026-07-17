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Tomen sus precauciones

Chile: Fuertes lluvias dejan tres fallecidos, calles anegadas y a miles de personas sin luz

El nuevo evento climático afecta a varias regiones del país y se extiende a lo largo de esta semana. El gobierno dispuso equipos de emergencia para atender a los afectados por las fuertes lluvias y vientos.

Temporal en Chile dejó al menos tres muertos.
Temporal en Chile dejó al menos tres muertos. (Difusión)

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 17/07/2026

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Esta semana, intensas precipitaciones están afectando gran parte de la zona centro-sur de Chile debido al sistema frontal y una de las mayores preocupaciones es el aumento del caudal de los ríos, así como el comportamiento de esteros y quebradas,

Lluvias han dejado mucha tragedia

El fuerte temporal de lluvias y viento que afecta a 10 de las 16 regiones de Chile dejó el jueves tres muertos y más de 500.000 personas sin energía eléctrica en la zona centro-sur, lo que obligó al Gobierno a desplegar casas de emergencia.

Entre las víctimas figuran un trabajador que recibió el impacto de un árbol mientras despejaba una carretera en la región sureña del Biobío, un hombre que cayó desde el techo de su vivienda al limpiar canaletas en La Araucanía y otro que sufrió una descarga eléctrica en Santiago de Chile.

Los mayores volúmenes de lluvia se concentrarán en la zona central. Valparaíso y O'Higgins podrían acumular entre 50 y 70 milímetros durante la jornada, mientras en la Región Metropolitana y la precordillera del Maule se esperan entre 40 y 60 milímetros.

De igual manera, la nieve puede dificultar los desplazamientos por pasos cordilleranos, bloquear caminos rurales y complicar el acceso a predios ubicados en sectores elevados. Los productores deben asegurar alimento, agua y refugio para los animales antes de que empeoren las condiciones.

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Toman sus precauciones

Las autoridades chilenas mantienen medidas de precaución en las zonas afectadas, mientras continúan las labores para restablecer el servicio eléctrico y monitorear el impacto de las condiciones climáticas sobre la infraestructura portuaria y residencial.

La mayoría de los hogares afectados por los cortes de energía se concentra en las regiones de Biobío y La Araucanía, a 700 kilómetros al sur de Santiago, donde intensas precipitaciones y ráfagas persistentes golpearon desde la tarde del miércoles.

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Las autoridades monitorean con especial atención los cauces de los ríos ante el riesgo de desbordes e instaron a la población a no acercarse a las riberas del Curanilahue y del Pichilo por la inminente crecida de los caudales y así evitar más tragedias en este momento complicado.

El Gobierno decretó la suspensión de las clases para este viernes en la mayoría de las regiones afectadas por el temporal que han generado graves consecuencias, por lo que las autoridades y la población deben mantenerse alerta y tomar medidas preventivas para reducir los riesgos ante posibles desbordes, cortes de energía y nuevos daños.

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