Carlos Bruce en contra de indultar a Pedro Castillo tras reunión con Keiko Fujimori: "No hay peor delito que violar la Constitución"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de alcaldes de Lima sostuvo una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi, con la finalidad de empezar a articular gestiones para atender las principales demandas que aquejan sus vecinos.

Cabe precisar que, por segundo día consecutivo, la futura mandataria del Perú recibe a diversos burgomaestres de la capital. Como se sabe, la tarde de ayer, jueves 16 de julio, recibió a una comitiva de alcaldes de Lima norte, donde coincidieron en la atención inmediata a la lucha contra la delincuencia, así como la necesidad de terminar proyectos inconclusos.

En contra de un eventual indulto a Pedro Castillo

Quien se pronunció ante los medios de comunicación fue el alcalde de Surco, Carlos Bruce, al señalar que el tema de la inseguridad ciudadana fue abordado, pero "de manera superficial". En ese sentido, indicó que han quedado tener una segunda reunión con Keiko Fujimori para tratar el tema con mayor profundidad.

No obstante, reveló que uno de los puntos de agenda fue la llegada del Fenómeno El Niño, para cual, indicó, que las municipalidades de los distritos donde no están en alerta podrían asumir un compromiso para ayudar a las jurisdicciones que sí están propensas a sufrir los embates de la naturaleza.

Volviendo al ámbito político, consultado sobre si se abordó la situación del expresidente Pedro Castillo Terrones, el alcalde surcano manifestó que el tema de un eventual indulto no fue parte de lo conversado; sin embargo, expresó su rechazo a que pueda recuperar su libertad.

"Eso no se ha conversado, yo solo puedo opinar a título personal, de que no hay peor delito que violar la Constitución y todavía hay juicios pendientes y eso tiene que continuar, porque si nos ponemos a perdonar ese tipo de delito, Dios sabe a dónde va a terminar la democracia peruana hacia el futuro", respondió.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Carlos Bruce cuestionó la posibilidad de un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo y sostuvo que un intento de golpe de Estado constituye una grave vulneración del orden democrático.



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Lucha contra la delincuencia y atención al FEN: Las prioridades de Keiko Fujimori

Este jueves 16 de julio, Keiko Fujimori aseveró que el inicio de su Gobierno se caracterizará por hacerle frente a la inseguridad ciudadana y atender con todas las medidas de prevención, la llegada del Fenómeno El Niño.

"Estamos preparándonos, para que a partir del 28 de julio, pues tomemos las riendas y destino de nuestro país. Nos preocupa sí, la llegada del Fenómeno El Niño y tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden", señaló tras reunirse con el presidente José María Balcázar.

Es importante recordar que, en una entrevista brindada el último fin de semana al medio colombiano Revista Semana, la presidenta electa confirmó que en su gestión impulsará la creación de cuatro cárceles, en especial una para los delincuentes más peligrosos, teniendo como referencia a El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

A 11 días de que asuma funciones, Keiko Fujimori reuniéndose con los alcaldes de la capital para atender las demandas que más exige la población en su conjunto.