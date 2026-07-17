FPF quitan puntos a Sport Boys, ADT y FC Cajamarca por incumplimiento de sus obligaciones laborales

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cuando parecía que la Liga 1 tendría un reinicio normal y sin sorpresas, este jueves se confirmó la reducción de puntos a tres clubes a pocas horas del arranque del Torneo Clausura, por lo que comenzarán este certamen sabiendo que tienen menos unidades en la tabla de posiciones acumulada.

Tomaron cartas en el asunto

Estas medidas fueron tomadas por la Comisión de Licencias de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, siendo Sport Boys, ADT y FC Cajamarca las instituciones afectadas por sus respectivos incumplimientos.

En el marco del cumplimiento del Reglamento de Licencias de la Liga 1, el club Sport Boys fue objeto de la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026, mediante la cual se le impuso una sanción disciplinaria consistente en la deducción de dos puntos en la tabla acumulada del campeonato Liga 1 2026.

Ya que esta ha sido la segunda infracción por parte del conjunto del Callao, la Comisión de Licencias decidió sancionarlo con la pérdida de dos puntos en la tabla de posiciones acumulada. Esto quiere decir que Sport Boys pasará de tener 20 puntos a quedarse en 18 unidades, pasando de estar en el puesto 11 al 12, por debajo de Sporting Cristal y por encima de Deportivo Moquegua.

Al igual que ADT, que cerró la primera parte de la temporada con 20 puntos, pasará a tener 19 unidades y de igual manera FC Cajamarca que también fue sancionado, aunque al igual que ADT solo le redujeron un punto en la tabla de posiciones acumulada. Con esto, los cajamarquinos pasaron de tener 17 unidades a quedarse con 16.

Sport Boys se defiende

A través de un comunicado en sus redes sociales, la directiva de Sport Boys anunció que su área legal ya trabaja para apelar la quita de puntos. En ese sentido, exhortó a sus hinchas a la calma y cuestionó la medida impuesta por la Comisión de Licencias de la LFP.

"El área legal de nuestra institución apelará a dicha sanción en las próximas horas ya que no la encuentra conforme a derecho. Le pedimos tranquilidad a nuestra fiel hinchada y les aseguramos que lucharemos para que se respete lo que hemos ganado en cancha", se lee en el comunicado.

Con esto la decisión de la Comisión de Licencias de la Liga de Fútbol Profesional Peruana tuvo un impacto directo en la tabla acumulada de la Liga 1, afectando a Sport Boys, ADT y FC Cajamarca por incumplimientos al Reglamento de Licencias. En el caso de Sport Boys, la deducción de dos puntos modificó su posición en la clasificación y generó la inmediata reacción de la institución.