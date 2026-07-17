Callao: Presunto sicario fingió ser pasajero y asesina a colectivero a bordo de su vehículo

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Callao, una vez más, se convierte en escenario de un lamentable hecho de sangre. Un colectivero informal fue asesinado a balazos en el cruce de los jirones La Alameda y Tumbes, en la urbanización Ramón Castilla.

La víctima fue identificada como Marco Antonio Chapoñán Tejero, de 41 años, quien fue interceptado por un sujeto que, según las primeras diligencias policiales, se desplazaba en un mototaxi.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según las primeras investigaciones, el presunto sicario se hizo pasar por un falso pasajero y habría subido al vehículo cuadras antes del punto donde ocurrió el ataque. Al llegar al cruce con el jirón Tumbes, sacó un arma de fuego y disparó varias veces directamente contra Marco Antonio.

Tras el atentado, el sicario descendió de la unidad y corrió hacia una motocicleta. De acuerdo con los testimonios recogidos, un cómplice lo esperaba en el vehículo para facilitar la fuga.

Los vecinos y transeúntes auxiliaron al conductor herido y lo trasladaron al nosocomio. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones provocadas por las balas.

Los agentes acordonaron la zona para recoger indicios balísticos y revisar las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. Además, las autoridades constataron que el vehículo tenía la placa de rodaje adulterada.

Posible ajuste de cuentas

Durante la inspección criminalística, los peritos hallaron siete casquillos de bala, evidencia que será incorporada a la investigación. Aunque el caso permanece bajo investigación, una de las principales hipótesis apunta a un presunto cobro de cupos contra transportistas informales, modalidad delictiva que en los últimos meses ha dejado varias víctimas en Lima y el Callao.

Los investigadores tampoco descartan que el homicidio responda a un ajuste de cuentas o un acto de venganza, por lo que continúan recabando testimonios y revisando cámaras de seguridad de la zona.

El asesinato se produce en medio del estado de emergencia que aún rige en Lima y el Callao como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el incremento de la criminalidad. Sin embargo, este nuevo ataque vuelve a poner en evidencia que el sicariato y las extorsiones continúan afectando al transporte público e informal, uno de los sectores más golpeados por las organizaciones criminales.

Ante esta situación, los residentes denunciaron un incremento de los asaltos y balaceras en los últimos días. Mientras tanto, la Policía analiza los videos de vigilancia y recoge las declaraciones de los testigos para identificar a los responsables.