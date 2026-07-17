Oficina de Keiko Fujimori se pronuncia sobre la decisión del Cuerpo de Bomberos de no participar en la Parada Militar

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La decisión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) de no participar en la Parada y Desfile Cívico-Militar del próximo 29 de julio generó una inmediata reacción política.

La Oficina de Comunicaciones de la presidenta electa Keiko Fujimori difundió un pronunciamiento en el que deslinda responsabilidades, indicando que la controversia corresponde al actual gobierno, aunque no descarta intervenir una vez que asuma el cargo.

Fujimori intervendría para que bomberos participen

Desde los exteriores de la Oficina de la Presidenta Electa, el equipo de Exitosa tuvo conocimiento de un comunicado difundido donde se señala que la limitación impuesta a los bomberos es un asunto que debe resolver la administración vigente; es decir, la de José María Balcázar.

Sin embargo, se dejó entrever que la presidenta electa podría atender el tema desde el primer día de su mandato, a menos de 24 horas del desfile, dado que sus funciones inician desde el mismo 28 de julio.

"Ante la situación que afecta a los Bomberos Voluntarios del Perú respecto a limitar su participación en el Desfile Militar del 29 de julio, la Oficina de la Presidenta Electa informa que este problema le corresponde al actual gobierno. Sin embargo, está corregido que la presidenta electa Keiko Fujimori empezará en el mandato a partir del 28 de julio", precisó la oficina.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras el anuncio de los Bomberos Voluntarios del Perú de no participar en la Parada y Desfile Cívico-Militar del próximo 29 de julio, la oficina de comunicaciones de la presidenta electa Keiko Fujimori se pronunció e indicó que este problema le... pic.twitter.com/uCk8PX00ai — Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2026

Bomberos deciden no participar

La polémica se originó cuando los organizadores del desfile dispusieron reducir la presencia de los bomberos a un solo batallón de 81 efectivos, pese a que históricamente desfilaban tres batallones integrados por personal de Lima, Callao y provincias.

La medida fue comunicada durante una práctica en instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), generando malestar en la institución que ya llevaba semanas de preparación en el Fuerte Hoyos, en el Rímac.

Entre los grupos que se habían alistado para participar figuraban también bomberos que recientemente viajaron a Venezuela para colaborar en labores de búsqueda tras el doble terremoto, lo que reforzaba el carácter simbólico de su presencia en el desfile.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el comandante de los Bomberos, Leonidas Talenta, señaló que el último jueves tres compañías del Cuerpo General participó del ensayo en la Base Aérea de Las Palmas, sin embargo, al culminar les avisaron que solo una... pic.twitter.com/lt7vqute35 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2026

El pronunciamiento de la oficina de Keiko Fujimori busca marcar distancia frente a una controversia que estalló en la recta final del actual gobierno, pero dejar abierta la posibilidad de corregirlo desde el inicio de su mandato, lo que introduce un matiz político en una decisión que los bomberos consideran injusta y contraria a su tradición institucional.

La ausencia de los hombres de rojo en la Parada Militar, inédita en 165 años de historia, se convierte así en un tema que trasciende lo ceremonial y se instala en el debate político a pocos días de la transferencia de poder.