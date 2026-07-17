SISMO remece Ica HOY, viernes 17 de julio: Conoce la magnitud y el epicentro del temblor reportado por el IGP

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú continúa registrando actividad sísmica durante este viernes 17 de julio. Según los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se dio a conocer un nuevo evento que generó preocupación en la población. Revisa todos los detalles en la siguiente nota.

Otro sismo remece Ica HOY

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un nuevo evento sísmico registrado durante la tarde de este viernes 17 de julio. El movimiento fue localizado en la región Ica y forma parte de los registros que la institución realiza para informar a la población sobre la actividad sísmica en el país.

Según el reporte del IGP, el sismo ocurrió a las 17:26 horas y alcanzó una magnitud de 4.2. Asimismo, el evento tuvo una profundidad de 29 kilómetros y su epicentro fue ubicado a 97 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica, en la provincia y región del mismo nombre.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0461

Fecha y Hora Local: 17/07/2026,17:26:25

Magnitud: 4.2

Profundidad: 29 km

Latitud: -14.72

Longitud: -76.32

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 97 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/ib2EmSmQWF — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 17, 2026

Características del movimiento sísmico

El evento registrado en la región Ica presentó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli, nivel que indica que el movimiento pudo ser percibido por algunas personas, principalmente en zonas donde se encontraban en reposo o dentro de edificaciones. Esta medición permite conocer cómo fue sentido el sismo en las áreas cercanas al epicentro.

El reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) también detalla la ubicación exacta del evento mediante sus coordenadas geográficas, datos que permiten a los especialistas realizar un seguimiento de la actividad sísmica y evaluar el comportamiento de los movimientos registrados en el territorio nacional.

Ica registra nuevos movimientos sísmicos

La región Ica ha sido escenario de diversos movimientos telúricos durante los últimos días, de acuerdo con los reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La actividad sísmica registrada en esta zona refleja el constante monitoreo que realizan los especialistas debido a la ubicación del país en una zona de alta interacción tectónica.

Antes del evento reportado este viernes 17 de julio, otros movimientos que fueron registrados en la región Ica, con epicentros ubicados en distintos puntos del litoral y zonas cercanas. Estos reportes incluyen información sobre la magnitud, profundidad y ubicación de cada sismo, datos que permiten conocer las características de la actividad sísmica en el departamento.

La presencia de estos movimientos sísmicos en la región recuerda la importancia de que la población permanezca preparada y conozca las medidas de prevención ante estas eventuales emergencias.