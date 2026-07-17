Marco Rubio califica de "barbarie inhumana" a Sendero Luminoso y alerta por terrorismo político

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, Rubio señaló que la seguridad internacional requiere una actualización inclusiva. El alto funcionario subrayó que los Estados deben fortalecer su cooperación para frenar redes transnacionales que amenazan la estabilidad, los derechos humanos y la integridad social.

El encuentro reunió a líderes y expertos en seguridad de sesenta países, quienes debatieron sobre el impacto duradero que el radicalismo armado ha dejado en diversas regiones. La preocupación central radica en la capacidad de estas estructuras violentas para adaptarse a los entornos digitales y financieros actuales.

Estrategias ante el terrorismo transnacional

Este análisis busca subrayar cómo la inestabilidad generada por estos grupos afecta directamente a las comunidades más apartadas del territorio nacional. La respuesta gubernamental debe integrar tanto medidas preventivas como acciones de inteligencia que aseguren la paz social y el respeto absoluto a la vida humana.

El secretario de Estado arremetió contra el terrorismo en Perú.

Según Rubio, la doctrina de seguridad occidental mantuvo un punto ciego tras los ataques del 11 de septiembre, enfocándose casi exclusivamente en el radicalismo islamista. Esta desatención permitió que otras formas de violencia política crecieran, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables y desprotegidas del hemisferio.

"Recuerdan la barbarie inhumana de Sendero Luminoso en Perú, esos fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas peruanas, matando a golpes de hacha y machete a mujeres embarazadas y recién nacidos", expresó el secretario ante representantes de más de sesenta países congregados en la capital estadounidense.

Cooperación contra la violencia extrema

El secretario de Estado enfatizó que la cooperación entre gobiernos debe proteger los derechos fundamentales para neutralizar amenazas que atraviesan fronteras. La administración busca coordinar acciones conjuntas con organismos de inteligencia para desarticular redes que financian actos violentos, priorizando la seguridad de toda la población civil.

Rubio advirtió que minimizar las amenazas de extrema izquierda constituye un error que compromete la paz regional. Por ello, instó a las naciones presentes a mantener una postura firme, priorizando siempre la protección integral de sus ciudadanos frente a cualquier organización armada que emplee métodos violentos.

Esta postura reafirma el compromiso de Estados Unidos por renovar su enfoque frente al terrorismo político. Al recordar la historia de Sendero Luminoso y la seguridad internacional, se busca prevenir masacres, consolidando una estrategia firme contra toda violencia política que amenace la paz global.