Edward Málaga exige salida de Dina Boluarte tras acuerdos entre gobierno y transportistas: "Es incapaz de gobernar"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de varias horas de reuniones, los transportistas decidieron levantar el paro ampliado para este martes 7 de octubre en protesta contra el avance de la extorsión y sicariato que tanto los ha golpeado en los últimos meses.

El cónclave dejó una serie de acuerdos que deben ser cumplidas por ambas partes. Del lado del gobierno, estos se comprometieron a instalar una mesa técnica la cual será integrada por la PCM y otras entidades pública donde se buscarán medidas para combatir la inseguridad que se vive.

Edgar Málaga cuestiona acuerdos y exige renuncia de Dina Boluarte

Y aunque esto parecer ser el inicio una solución profunda contra el flagelo que azota al país, el congresista Edward Málaga ha cuestionado duramente estos acuerdos asegurando que es un paseo por parte del Consejo de Ministros. De acuerdo a su parecer, los diálogos y mesas técnicas no servirá de nada frente a la emergencia que atraviesa el sector transporte.

"Con esto, la presidencia del Consejo de Ministros acaba de PASEAR a los transportistas. Ellos reclaman por su vida y los ministros no tienen mejor idea que tomarse una semana entera para empezar con una mesa de trabajo que no solucionará nada", inició.

Seguidamente, el parlamentario no agrupado aseguró que el documento que firmaron ambas partes pudo haber sido un correo por lo superficial de su contenido. Por último, exigió la salida de Dina Boluarte a quien calificó de no capacitada de liderar las riendas del país.

"El acta pudo ser un email, esos "compromisos" son floro, una falta de respeto. La Presidenta es incapaz de gobernar. Debe dimitir", agregó.

Las cuestionadas declaraciones de Dina Boluarte

Justamente, la presidenta de la República fue duramente cuestionada sobre sus declaraciones respecto a la paralización del sector transporte. Pese a las muertes a conductores y cobradores, la mandataria señaló que estos no deben contestar mensajes de extraños ni abrir mensajes para evitar ser extorsionados.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", expresó.

