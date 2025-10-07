RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Contundente

Edward Málaga exige salida de Dina Boluarte tras acuerdos entre gobierno y transportistas: "Es incapaz de gobernar"

El congresista Edward Málaga aseguró que el gobierno 'pasea' a los transportistas tras el levantamiento del paro. Además, exigió que Dina Boluarte de un paso al costado ante la crisis de inseguridad.

Edgar Málaga exigió la renuncia de Dina Boluarte tras acuerdos con transportista
Edgar Málaga exigió la renuncia de Dina Boluarte tras acuerdos con transportista (Foto: Difusión)

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Luego de varias horas de reuniones, los transportistas decidieron levantar el paro ampliado para este martes 7 de octubre en protesta contra el avance de la extorsión y sicariato que tanto los ha golpeado en los últimos meses.

El cónclave dejó una serie de acuerdos que deben ser cumplidas por ambas partes. Del lado del gobierno, estos se comprometieron a instalar una mesa técnica la cual será integrada por la PCM y otras entidades pública donde se buscarán medidas para combatir la inseguridad que se vive.

Edgar Málaga cuestiona acuerdos y exige renuncia de Dina Boluarte

Y aunque esto parecer ser el inicio una solución profunda contra el flagelo que azota al país, el congresista Edward Málaga ha cuestionado duramente estos acuerdos asegurando que es un paseo por parte del Consejo de Ministros. De acuerdo a su parecer, los diálogos y mesas técnicas no servirá de nada frente a la emergencia que atraviesa el sector transporte.

"Con esto, la presidencia del Consejo de Ministros acaba de PASEAR a los transportistas. Ellos reclaman por su vida y los ministros no tienen mejor idea que tomarse una semana entera para empezar con una mesa de trabajo que no solucionará nada", inició.

Seguidamente, el parlamentario no agrupado aseguró que el documento que firmaron ambas partes pudo haber sido un correo por lo superficial de su contenido. Por último, exigió la salida de Dina Boluarte a quien calificó de no capacitada de liderar las riendas del país.

Eduardo Salhuana defiende rol del Congreso ante crisis de inseguridad: "Se aprobaron 18 leyes importantes"
Lee también

Eduardo Salhuana defiende rol del Congreso ante crisis de inseguridad: "Se aprobaron 18 leyes importantes"

Edgar Málaga exigió la renuncia de Dina Boluarte.
Edgar Málaga exigió la renuncia de Dina Boluarte.

"El acta pudo ser un email, esos "compromisos" son floro, una falta de respeto. La Presidenta es incapaz de gobernar. Debe dimitir", agregó.

Las cuestionadas declaraciones de Dina Boluarte

Justamente, la presidenta de la República fue duramente cuestionada sobre sus declaraciones respecto a la paralización del sector transporte. Pese a las muertes a conductores y cobradores, la mandataria señaló que estos no deben contestar mensajes de extraños ni abrir mensajes para evitar ser extorsionados.

Gobierno y transportistas llegan a acuerdos y se levanta el paro en Lima y Callao: Estas fueron las medidas
Lee también

Gobierno y transportistas llegan a acuerdos y se levanta el paro en Lima y Callao: Estas fueron las medidas

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", expresó.

De esta manera, el congresista Edward Málaga criticó duramente los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los transportistas por lo que exigió la renuncia de Dina Boluarte.

Temas relacionados acuerdos Consejo de Ministros Dina Boluarte Edward Málaga paro de transportistas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA