Pamela López exige a Christian Cueva que pague deuda y publica inesperada imagen: "No te bastó ser infiel"

¡Explotó! Pamela López vuelve a arremeter contra Christian Cueva y, con aparentes pruebas, decidió acusarlo de o pagar una deuda a su madre y abuela, así como una presunta venta irregular del departamento que su padre. La trujillana soltó inesperadas imágenes donde también tildaba al futbolista de "mal padre e infiel".

Todos creían que había una tregua entre Pamela López y Christian Cueva, ya que como se recuerda, llegaron a conciliar para que el actual jugador del Emelec pueda ver a sus hijos tras el abrupto fin de su matrimonio; sin embargo, una vez más la tensión apareció entre ambos personajes.

Pues bien, a través de su cuenta de Instagram, la trujillana se animó a lanzar fuertes acusaciones contra su aún esposo. En primer lugar, subió una foto donde se ve a su abuela postrada en cama y acompañó la escena con un potente mensaje, evidenciando su enfado por el mal trato que le habría dado 'Cuevita', pese a todo lo que su familia hizo por él.

Según lo que detalló Pamela López, el futbolista no cancelaría aún una aparente deuda que tendría con su madre. Le exige que les devuelva su dinero lo más pronto posible, adjuntando lo que parece ser el recibo del desembolso hecho a Cueva por el valor de S/80 mil para la construcción de una casa.

"Algún día te vas a arrepentir de todo el daño que has causado a quienes te dieron la mano cuando más lo necesitabas, mi abuela y mi madre necesitan su dinero para sus medicinas. Ellas aún están vivas, no seas tan lacra y paga tus deudas. El mundo es redondo y acuérdate que todo da vueltas", expresó.

¿'Cuevita' vendió departamento que le dio su suegro?

Pero no todo quedó ahí, ya que la actual pareja de Paul Michael siguió despotricando contra el popular 'Aladino' y esta vez denunciándolo de presuntamente haber vendido el departamento que adquirieron juntos gracias a su padre a un muy bajo precio a desconocidos sin su consentimiento.

Tras este aparente hecho, el padre de Pamela habría sido víctima de amenazas, luego de que los supuestos nuevos propietarios del inmueble llegaran hasta su vivienda en Trujillo a intimidarlos. Según las imágenes y chats que compartió en sus redes sociales, cuatro hombres en un carro oscuro se presentaron para advertirles que la propiedad ya no era de su familia.

La influencer detalló que en ese momento, Christian Cueva no contaba con dinero para la inicial, por lo que fue ella quien intercedió para que su familia pueda ayudarlo y que incluso no le importó que el 'depa' esté a nombre del futbolista, algo que hoy en día lamenta.

"Mi padre nos vendió a precio de costo solo para ayudarnos. Y como siempre confiada, permití que el inmueble quedara a tu nombre", expresó ofuscada en Instagram.

Finalmente, agregó que decidió exponerlo de esa forma, públicamente, al ser "mala personal, mal agradecido, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y lacra con todo lo que te rodea". Dichas expresiones reflejan el cansancio de la influencer porque 'Cuevita' no cancela aún la deuda que tiene con su familia.

En resumen, el conflicto entre Pamela López y Christian Cueva parece que no tiene final. La trujillana acusó al futbolista de vender el departamento que le fue cedido por su padre, sin su consentimiento, generando su indignación en redes sociales.