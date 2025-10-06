RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Paralización fue suspendida

Gobierno y transportistas llegan a acuerdos y se levanta el paro en Lima y Callao: Estas fueron las medidas

ras una extensa reunión en la PCM, encabezada por Dina Boluarte y Eduardo Arana, el Ejecutivo y los gremios del transporte acordaron suspender la paralización y reanudar el servicio desde este martes 7 de octubre.

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 06/10/2025

El Gobierno concluyó la noche del lunes la reunión sostenida con los principales gremios de transportistas, tras una jornada de protestas y suspensión parcial de servicios en Lima Metropolitana y el Callao. Como resultado del encuentro, se decidió suspender la paralización y reanudar el servicio desde este martes 7 de octubre.

La cita, iniciada a las 7:00 p. m. en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), fue encabezada por la presidenta Dina Boluarte y el premier Eduardo Arana, junto con los ministros de Economía, Interior y Transportes.

El encuentro tuvo como eje principal la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector transporte, motivo por el cual las asociaciones de carga y urbano habían convocado un paro. Los gremios exigieron medidas concretas de seguridad y la declaratoria de emergencia ante el avance del crimen organizado.

Noticia en desarrollo...

