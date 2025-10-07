¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Verifica aquí el tipo de cambio para este martes, 7 de octubre

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú en la jornada de hoy, martes 7 de octubre. Ten en cuenta que saber el precio de esta divisa es importante por varias razones, especialmente en países donde la economía está influenciada por el valor de esta moneda estadounidense.

Precio del dólar hoy, martes 7 de octubre

Los gobiernos y bancos centrales monitorean el tipo de cambio para tomar decisiones sobre tasas de interés, control de inflación y políticas cambiarias. Una de las entidades que te permite mantenerte informado sobre el comportamiento del dólar en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para la compra y venta de esta divisa.

MARTES, 7 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.455 S/ 3.465

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, a la baja, en comparación al día de ayer, 6 de octubre, donde la compra era de S/ 3.464 y la venta de 3.468.

¿A cuánto cerró el dólar este lunes 6 de octubre?

Saber a cuánto cerró el dólar te da una imagen clara del mercado al final del día. Sirve como guía para decisiones económicas, personales y empresariales. Por ello, ten en cuenta los valores reflejados en el portal oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según lo detallado, el dólar cerró ayer, lunes, 6 de octubre, en 3,4630, (con una apertura de 3,4550); mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4602, con un máximo de 3,4650 y un mínimo de 3,4510.

Valores del cierre del dólar ayer, lunes 6 de octubre, según el BCRP.

Tipo de cambio del dólar: mercado paralelo

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.450 y se vende a S/ 3.470, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe. Recuerda que estos valores pueden variar conforme pasen las horas, ¿por qué? Pues se debería a estos factores:

Demanda y oferta del dólar : El precio del dólar se ve afectado por la oferta y demanda. Es decir, cuando hay más demanda, el precio del dólar sube y cuando hay más ofertas, el precio del dólar baja.

: El precio del dólar se ve afectado por la oferta y demanda. Es decir, cuando hay más demanda, el precio del dólar sube y cuando hay más ofertas, el precio del dólar baja. Depreciación del sol peruano : Si muchos inversionistas perciben incertidumbre en el país y de la noche a la mañana deciden sacar su dinero del Perú, entonces la liquidez cae y el precio del dólar sube.

: Si muchos inversionistas perciben incertidumbre en el país y de la noche a la mañana deciden sacar su dinero del Perú, entonces la liquidez cae y el precio del dólar sube. Inestabilidad política y acontecimientos impredecibles: Cuando la incertidumbre geopolítica crece, los inversores tienden a trasladar su riqueza hacia divisas más seguras y menos volátiles que sobrellevarán la situación de mejor forma.

Cuando la incertidumbre geopolítica crece, los inversores tienden a trasladar su riqueza hacia divisas más seguras y menos volátiles que sobrellevarán la situación de mejor forma. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (como subir o bajar tasas de interés).

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. Por ello, se dio a conocer cuál es el tipo de cambio para este martes, 7 de octubre.