¿Se viene la boda? Jefferson Farfán realiza INESPERADO anuncio sobre Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro vuelven a captar la atención de la farándula local, pues bien, el exfutbolista realizó un inesperado anuncio en su podcast 'Enfocados', causando la sorpresa de su compañero Roberto Guizasola.

Inesperada confesión de Farfán en 'Enfocados'

El exjugador de la Selección Peruana de fútbol, conocido también como la 'Foquita' Farfán, se mantiene activo en sus redes sociales y en especial con todo lo relacionado con el pódcast que conduce al lado de su buen amigo, el 'Cucurucho' Guizasola.

Dicho espacio le permite realizar entrevistas a distintas figuras del balompié como Ivan Rakitić, quien fue el compañero del hijo de Doña Charo en el Schalke 04. Durante la grabación, que promete saber más sobre la carrera del croata, se evidenció una situación que sorprendió a más de uno de los seguidores de Jefferson Farfán.

Pues bien, mientras trataba de averiguar más sobre la vida familiar de Rakitić y este relataba algunos pasajes sobre su relación con su esposa, Farfán se animó a soltar un anuncio relacionado con su actual pareja, la joven Xiomy Kanashiro.

¿Jefferson Farfán alista boda con Xiomy Kanashiro?

Roberto Guizasola, no dudó en bromear con la 'Foquita', animándolo a compartir también su felicidad con la audiencia, soltando un primer indicio: "Mi hermano también está enamorado ya, se va a casar, ya", expresó, generando las risas de todos los presentes.

Rápidamente, entre risas, Jefferson respondió, entre aplausos: "Qué linda historia, hermano. (...) Yo también ya me caso, pronto ya", dejando entrever que estaría a punto de sumarse a la lista de los casados con Xiomy Kanashiro, con quien mantiene una relación desde febrero de 2025 y 8 meses después se habrían comprometido.

El anuncio tomó por sorpresa a Ivan Rakitić y a los fanáticos del '10 de la calle', quienes rápidamente se animaron a felicitarlo. Sin embargo, cabe destacar que hasta el momento su pareja ni él han vuelto a tocar el tema.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Farfán y Xiomy?

El anuncio reflejaría que su relación estaría más sólida que nunca, pese a los cuestionamientos que puedan girar en torno a ellos. Sin embargo, surge una interrogante: ¿cuántos años de diferencia hay entre Farfán y Xiomy Kanashiro?

Xiomy Kanashiro tiene actualmente 27 años, mientras que el exfutbolista cumplió 40 años el pasado 28 de octubre. De esta manera, son 13 años los que separan a la popular pareja, que hoy en día anuncia su amor a los cuatro vientos en sus redes sociales.

