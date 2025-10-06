Dina Boluarte nuevamente a transportistas: "Un paro de 24 horas no resuelve el problema"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte volvió a enviar un mensaje a los transportistas que vienen realizando un segundo paro en menos de una semana, en solidaridad al asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa.

Presidenta considera que paros no resuelven problema

En medio del anuncio sobre el cumplimiento del bloqueo de 1.5 millones de equipos móviles no registrados en lista blanca del RESENTEG y con historial negativo, la mandataria se refirió al nuevo paro convocado para este lunes 6 de octubre y volvió a indica que los paros no resuelve problema de criminalidad.

"Desde acá yo quiero llamar a los señores del medio de transporte a una reflexión, si bien es cierto ese sector es el que está más afectado por las extorsiones y los asesinatos de su compañeros de trabajo, nos duele también como Gobierno, por ello estamos dando la lucha todos los días. (...) P ero un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportistas, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar" , indicó.

Hay que precisar que el jueves 2 de octubre, fecha en la que registró el primer paro del mes, la presidenta brindó palabras similares, instando a los transportista a conversar y llegar a acuerdos para llegar a una solución ante los constantes asesinatos de los que son víctimas.

Paro se da por asesinato de transportista

Luego de que el último sábado 4 de octubre en horas de la noche un conductor de la empresa Lipetsa fuera asesinado en la avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores, por este motivo se convocó a un nuevo paro de transportes en solidaridad al asesinato. Esta es una medida, que, según informaron gremios de transportes, se repetirá de continuar los ataques.

Previo a esta medida, el ministro del Interior, Carlos Malaver, criticó el anuncio de paralización, indicando que no se ha confirmado el real móvil del asesinato en SJM y mostró su sorpresa ante la medida tomada por los transportistas.

"Fue lo que le dije al gremio que se presentaron el día de ayer, a todas las personas, que hay que primero ver la línea de investigación, cuáles habrían sido las motivaciones, que no necesariamente a veces puede ser como un tema de carácter extorsivo", mencionó.

Es en este contexto y por la medida adoptada por los transportistas que están cansados de ser víctimas de la extorsión y el sicariato, que la presidenta Dina Boluarte ha enviado un mensaje indicando que las paralizaciones no dan una solución.