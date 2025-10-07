Grupo de transportistas rechaza la suspensión del paro: "No hemos salido a jugar, salimos porque nos están matando"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que la ampliación del paro de transportistas para este martes 7 de octubre ha sido levantado, un sector sigue manteniéndose en contra del acuerdo al que llegaron anoche algunos representantes del gremio y el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, Miguel Ángel Palomino, responsabilizó al Gobierno, Congreso y a las empresas de transportes que se reunieron en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de los próximos ataques que puedan cometer los extorsionadores.

(Noticia en desarrollo...)