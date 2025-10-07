Corredor morado desvía su ruta por bloqueos de transportistas en San Juan de Lurigancho

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao informó que el recorrido del Corredor morado tendrá desvíos en su ruta por los bloqueos de transportistas que se registran en San Juan de Lurigancho.

¿Por donde será el desvío?

Un sector de transportistas viene bloqueando vías en San Juan de Lurigancho debido a que no se sienten representados por aquellos gremios que ingresaron a la reunión en PCM con el premier para levantar el paro. Por ello vienen interrumpiendo el tránsito en las avenidas Próceres, Las Flores, Lima y el Óvalo Zárate, principales ingresos al distrito.

Por esta razón, la ATU ha dispuesto que los buses del corredor morado desvíen su ruta por las avenidas Pirámide del Sol y Evitamiento, con dirección hacia el Centro de Lima para continuar cubriendo el resto de su ruta.

De esta manera los vecinos del distrito solo podrán ingresar a través de la Línea 1 del Metro de Lima, lo que generará mayor demanda en las estaciones del lugar.

Paro de 48 horas es suspendido

Tras una reunión de los líderes gremiales del sector transportes con el premier, Eduardo Arana, en la Presidencia del Consejo de Ministros, se acordó levantar la medida de paralización tras llegar a ciertos acuerdos. Por ello, decidieron que este martes 7 de octubre no continuarían con la paralización del servicio.

Parte de estos acuerdos es la instalación de una mesa técnica, desde el próximo martes 14 de octubre, sin embargo, este es parte de los acuerdos con el que no están de acuerdo los transportistas de San Juan de Lurigancho, pues consideran que las autoridades no atienden el problema como prioridad.

Los conductores de la zona exigen que los líderes de los gremios informen sobre los acuerdos a los que llegaron y exigen medidas inmediatas ante los ataques extorsivos.

Aunque el bloqueo en ciertas calles del distrito ya se ha liberado, las unidades no brindarán el servicio por este martes hasta lograr explicaciones sobre los acuerdos para llegar a una solución. Por ello, la ATU informó que desviarán el recorrido del Corredor morado.