Transportistas desbloquean vías de San Juan de Lurigancho para evitar ser multados

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras varias horas de bloqueo en diferentes vías en San Juan de Lurigancho, por parte de un sector de transportistas que no se siente representado por los gremios que se reunieron en la Presidencia del Consejo de Ministros, finalmente liberaron las calles para evitar ser multados.

Liberan vía en SJL

El grupo de transportistas conformado por conductores de la empresa Las Flores, Huáscar y La 41, permaneció bloqueando vía las avenidas Próceres, Las Flores, Lima y hasta el Óvalo Zárate, en las calles que son parte del ingreso y salida de San Juan de Lurigancho.

Según informaron algunos conductores a Extiosa, han decidido permitir la circulación de vehículos en la zona luego de que la propia Policía Nacional los amenazara con multarlos de continuar.

" Si, nos están amenazando de que si no desbloqueamos la vía nos van a poner papeleta y eso nos perjudica. (...) Son papeletas graves, bloquear la vía, dicen que está penado y es una papeleta grave la que nos ponen", detalló.

Pese a que los conductores están perdiendo un día más de trabajo por paralizar sus servicios como medida de protesta, les advirtieron de la multa. Actualmente los transportistas de la zona acordaron conversar para determinar si brindarán o no sus servicios.

Se sienten descuidados por autoridades

Los trabajadores del sector manifestaron sentirse desprotegidos por las autoridades, actualmente han tomado la canción 'Solo le pido a Dios' como himno frente a las circunstancias que enfrentan. "Salimos de la casa pensando si volveremos o no. No sabemos con todo lo que pasa ahora", señaló uno de ellos.

A estas horas de la mañana las unidades del Corredor Morado ya pueden volver a transitar por la zona, sin embargo, no se observa que las empresas brinden su servicio para movilizar a los vecinos del distrito, algo que va a dificultar su llegada hasta sus destinos.

Este sector de transportistas no está de acuerdo con la medida de poner alto al paro, debido a que manifestaron no sentirse representados por los gremios que se reunieron con el premier Eduardo Arana. Además, señalaron que el acuerdo de instalar una mesa técnica el próximo martes 14 de octubre, para ellos representa que para el Estado su problema no es prioridad.

Por este motivo bloquearon diferentes vías de ingreso a San Juan de Lurigancho, sin embargo, tras varias horas han desbloqueado el lugar ante la advertencia policial de recibir multas.