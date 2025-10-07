RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Diversión tras derrota

Sergio Peña olvida derrota y disfruta la noche en discoteca de Tarapoto tras caída de Alianza Lima

Sergio Peña olvidó por un momento la derrota de Alianza Lima ante Alianza UDH y disfrutó de la noche en una discoteca de Tarapoto. Las imágenes fueron difundidas por 'Magaly TV, La Firme'.

Sergio Peña es ampayado en discoteca de Tarapoto
Sergio Peña es ampayado en discoteca de Tarapoto (Composición Exitosa)

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Tras la caída de Alianza Lima ante Alianza Universidad de Huánuco, Sergio Peña decidió relajarse y fue visto en una discoteca de Tarapoto. Este polémico ampay no pasó desapercibido para los hinchas blanquiazules, que mostraron su molestia por la actitud del jugador tras perder valiosos puntos en el Torneo Clausura.

Ampay de Sergio Peña en discoteca

El pasado domingo 5 de octubre, Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco, un resultado que prácticamente dejó al cuadro blanquiazul sin opciones de pelear por el título del Torneo Clausura.

Varias horas después, las cámaras de Magaly TV, La Firme captaron al futbolista de Alianza Lima disfrutando de la noche en una discoteca de Tarapoto. Según el informe del programa, las imágenes habrían sido tomadas durante las primeras horas del lunes 6 de octubre.

Sergio Peña aparece acompañado de amigos y también se le ve junto a Pedro Aquino, aunque no se mostraron imágenes del 55 de Alianza Lima en video, solo en fotografía.

El ampay llega en un momento complicado para el club, que perdió puntos valiosos. Los hinchas no tardaron en cuestionar la decisión del jugador de salir a divertirse pocas horas después de una derrota.

¿Edison Flores olvidó a Ana Siucho? Misteriosa mujer es ampayada entrando al departamento del jugador
Lee también

¿Edison Flores olvidó a Ana Siucho? Misteriosa mujer es ampayada entrando al departamento del jugador

@atv.pe 🐥💃 ¡La movida del Pato Parodi encendió el fin de semana! 🔥 Chollywood no para de juerguear y te mostramos dónde estuvieron los personajes más comentados. ¿Quién fue el alma de la fiesta esta vez? 👀 #ATV #magalytvlafirme #ATVpe #Chollywood #PatoParodi ♬ sonido original - ATV.PE

Alianza Lima cae 2-1 ante Huánuco

Este domingo 5 de octubre de 2025, Alianza Lima sufrió una derrota por 2-1 frente a Alianza Universidad de Huánuco, en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Con este resultado, el equipo de La Victoria se mantiene en el sexto lugar del Torneo Clausura con 18 puntos, complicando sus aspiraciones de pelear por el título nacional.

Gerald Oropeza, acusado por narcotráfico, revela que Mayra Goñi visitó su casa y Neutro lo encara en vivo
Lee también

Gerald Oropeza, acusado por narcotráfico, revela que Mayra Goñi visitó su casa y Neutro lo encara en vivo

En la Tabla Acumulada, sin embargo, Alianza Lima sigue ocupando una sólida tercera posición con 55 unidades, lo que le asegura opciones de clasificar a torneos internacionales y mantener la estabilidad en la temporada.

El siguiente duelo de Alianza Lima será como local en el Estadio Alejandro Villanueva frente a Sport Boys. Programado para el próximo jueves 16 de octubre a las 8:00 p. m., este partido es clave para levantar la moral, escalar posiciones en el Torneo Clausura y reconectar con su hinchada tras la caída en Huánuco.

Así, Sergio Peña vuelve a ser noticia al ser visto disfrutando de la noche en una discoteca de Tarapoto tras la caída de Alianza Lima ante Alianza Universidad de Huánuco. Las imágenes de Magaly TV, La Firme encendieron la molestia de la hinchada, que esperaba un comportamiento distinto.

Temas relacionados Alianza Lima Alianza UDH Ampay Derrota discoteca espectáculos farándula Huánuco Magaly TV la firme Tarapoto

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA