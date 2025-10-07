Sergio Peña olvida derrota y disfruta la noche en discoteca de Tarapoto tras caída de Alianza Lima

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la caída de Alianza Lima ante Alianza Universidad de Huánuco, Sergio Peña decidió relajarse y fue visto en una discoteca de Tarapoto. Este polémico ampay no pasó desapercibido para los hinchas blanquiazules, que mostraron su molestia por la actitud del jugador tras perder valiosos puntos en el Torneo Clausura.

Ampay de Sergio Peña en discoteca

El pasado domingo 5 de octubre, Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco, un resultado que prácticamente dejó al cuadro blanquiazul sin opciones de pelear por el título del Torneo Clausura.

Varias horas después, las cámaras de Magaly TV, La Firme captaron al futbolista de Alianza Lima disfrutando de la noche en una discoteca de Tarapoto. Según el informe del programa, las imágenes habrían sido tomadas durante las primeras horas del lunes 6 de octubre.

Sergio Peña aparece acompañado de amigos y también se le ve junto a Pedro Aquino, aunque no se mostraron imágenes del 55 de Alianza Lima en video, solo en fotografía.

El ampay llega en un momento complicado para el club, que perdió puntos valiosos. Los hinchas no tardaron en cuestionar la decisión del jugador de salir a divertirse pocas horas después de una derrota.

Alianza Lima cae 2-1 ante Huánuco

Este domingo 5 de octubre de 2025, Alianza Lima sufrió una derrota por 2-1 frente a Alianza Universidad de Huánuco, en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Con este resultado, el equipo de La Victoria se mantiene en el sexto lugar del Torneo Clausura con 18 puntos, complicando sus aspiraciones de pelear por el título nacional.

En la Tabla Acumulada, sin embargo, Alianza Lima sigue ocupando una sólida tercera posición con 55 unidades, lo que le asegura opciones de clasificar a torneos internacionales y mantener la estabilidad en la temporada.

El siguiente duelo de Alianza Lima será como local en el Estadio Alejandro Villanueva frente a Sport Boys. Programado para el próximo jueves 16 de octubre a las 8:00 p. m., este partido es clave para levantar la moral, escalar posiciones en el Torneo Clausura y reconectar con su hinchada tras la caída en Huánuco.

Así, Sergio Peña vuelve a ser noticia al ser visto disfrutando de la noche en una discoteca de Tarapoto tras la caída de Alianza Lima ante Alianza Universidad de Huánuco. Las imágenes de Magaly TV, La Firme encendieron la molestia de la hinchada, que esperaba un comportamiento distinto.